عملیات ناموفق دشت مهیار سوژه یک فیلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی با عنوان «دشت مهیار» به‌زودی وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. این اثر به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و با نویسندگی حسین تراب‌نژاد تهیه می‌شود.

این فیلم سینمایی به بازسازی وقایع تاریخی عملیات ناموفق نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه دشت مهیار استان اصفهان می‌پردازد که پیش تر هم معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا نیز از تولید اثری در مورد این واقعه خبر داده بود.

روایت داستان بر محوریت تقابل زندگی عشایر منطقه و حوادث ناگهانی نظامی شکل گرفته است. این داستان از تقاطع زندگی جوانی به نام «صادق» و «سروان فاتحی» از نیروهای فراجا آغاز می‌شود؛ افسری که پس از یک مأموریت بیست‌روزه، در مسیر بازگشت به سوی خانواده خود، با حضور ناگهانی هلیکوپترهای نظامی در آسمان دشت مهیار مواجه می‌شود.

مجری طرح این پروژه موسسه فرهنگی هنری صاد است که بعد از انتخاب کارگردان وارد مرحله پیش تولید می شود. قرار است این فیلم با مشارکت موسسه ناجی هنر ساخته شود.