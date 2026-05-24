۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

۸۲ رأس دام قاچاق در محورهای فلاورجان توقیف شد

اصفهان -فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از کشف ۸۲ رأس دام فاقد مجوز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس با هدف مبارزه با قاچاق کالا و توزیع غیرقانونی فرآورده‌های دامی، مأموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به چهار دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، ۸۲ رأس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز قانونی از سوی سازمان دامپزشکی بوده و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شدند را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ هادیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فلاورجان با تأکید بر استمرار طرح‌های پلیس در برخورد با سودجویان، خاطرنشان کرد: پلیس با نظارت دقیق بر محورهای مواصلاتی اجازه نخواهد داد منابع دامی کشور بدون رعایت ضوابط قانونی و به شکل غیرمجاز در سطح شهرستان جابه‌جا شوند؛ لذا از تمامی شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6839215

