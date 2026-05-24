۸۲ رأس دام قاچاق در محورهای فلاورجان توقیف شد

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس با هدف مبارزه با قاچاق کالا و توزیع غیرقانونی فرآورده‌های دامی، مأموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی، به چهار دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، ۸۲ رأس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز قانونی از سوی سازمان دامپزشکی بوده و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شدند را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ هادیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فلاورجان با تأکید بر استمرار طرح‌های پلیس در برخورد با سودجویان، خاطرنشان کرد: پلیس با نظارت دقیق بر محورهای مواصلاتی اجازه نخواهد داد منابع دامی کشور بدون رعایت ضوابط قانونی و به شکل غیرمجاز در سطح شهرستان جابه‌جا شوند؛ لذا از تمامی شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.