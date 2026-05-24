۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

ایمن سازی بدنه آبشار نیاسر هر چه سریعتر انجام شود

کاشان - مدیرکل بحران استانداری اصفهان گفت: ایمن سازی بدنه آبشار نیاسر باید هر چه سریعتر انجام شود.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر نیاسر یکی از مقاصد مهم گردشگرانی است که به شهرستان کاشان سفر می‌کنند، اظهار کرد: در این بین گزارش‌هایی مبنی بر عدم استحکام بدنه آبشار دریافت میکنیم که ممکن است برای گردشگران خطرناک باشد.

وی با بیان اینکه ایمن سازی بدنه آبشار نیاسر هر چه سریعتر باید انجام شود، ابراز کرد: طبق گزارش های رسیده بدنه این آبشار امکان ریزش دارد و باید طرحی فوری و عملیاتی به این منظور پیشنهاد و به مرحله اجرایی برسد.

مدیر کل بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مشکلات فنی این مهم به زودی مرتفع می‌شود، تصریح کرد: میراث فرهنگی باید هر چه سریعتر این موضوع را مصوب کند تا اقدامات لازم برای تخصیص اعتبار در شورای بحران استانداری انجام گیرد.

