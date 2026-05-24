نبض توسعه در بزرگترین روستای تهران همچنان تندتر می زند

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی محمدی، دهیار مرتضی‌گرد در حاشیه بازدید عبدالکریم حسین زاده معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور از مرتضی گرد، اظهار داشت: حضور میدانی معاون رئیس‌جمهور فرصت مناسبی برای بررسی موانع و ظرفیت‌های بزرگترین روستای کشور فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه خدمات رفاهی، افزود: عملیات احداث دومین زمین چمن مصنوعی استاندارد در این منطقه در مراحل پایانی قرار دارد.

دهیار مرتضی‌گرد همچنین از اجرای طرح کف‌پوش و بهسازی معابر خبر داد و گفت: این طرح برای ارتقای استانداردهای تردد شهری در حال اجراست.

محمدی در خصوص پروژه مرکز جامع سلامت این روستا ابراز امیدواری کرد که با تسریع در روند اجرایی، این مرکز به زودی به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه فیبر نوری در مرتضی‌گرد کلید خورده و در سال جاری اجرایی خواهد شد.