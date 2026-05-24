«سفرقند ۸» روایت نوجوانان قمی از مقاومت ایران در شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل هشتم مستند تلویزیونی «سفرقند» با عنوان «بزن که خوب میزنی» از یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ روانه آنتن شبکه افق سیما می شود.



این مستند ۱۲ قسمتی که در روزهای نخست جنگ تحمیلی سوم ساخته شده، روایتی نوجوانانه از نبرد ملت ایران با رژیم جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی را به تصویر می کشد.



در این فصل، نوجوانان قمی با حضور در عرصه های مختلف از جمله خیابان ها، صحنه های حضور مردم و جلوه هایی از همبستگی، اتحاد و مقاومت اجتماعی ملت ایران را به تصویر کشیده اند.



«سفرقند ۸» روایت نبرد مردمی است که ابرقدرتی به نام ایران را در برابر تجاوز آمریکا شکل داده اند.



این مستند هر روز ساعت ۲۲:۳۰ پخش شده و بازپخش آن روز بعد ساعت های ۱۰:۳۰ و ۱۷:۳۰ روی آنتن می رود.



امین سلمانزاده تهیه کنندگی این اثر را بر عهده داشته و علی صالحی به عنوان کارگردان و تدوینگر فعالیت کرده است.



همچنین مهدی رجایی به عنوان دستیار کارگردان و تصویربردار و حجت الاسلام سیدمحمدجواد فقیهی به عنوان مربی و کارشناس مذهبی در تولید این مستند نقش داشته اند.



گروه بازیگران و راویان این مجموعه را مهدی فاضلی، امیرعلی رضایی، سیدمحمد یاسین حسنی مقدم، سید مسیح برقعی، علی حیدری و سید حیدر رضویان تشکیل میدهند.



تیم تولید نیز با حضور وهاب مقدمی و محمدرضا بابائیان، و دستیاری محمدحسین مقدمی فعالیت خود را انجام داده است.



تصویربرداری این مستند توسط آریا حسنوند، مهدی رجایی و علی حسنزاده انجام شده و محمدصادق فلاح تصویربرداری پشت صحنه را بر عهده داشته است.



رضا رهبر به عنوان صدابردار و جواد رهبر به عنوان دستیار صدا در این پروژه همکاری کرده اند. همچنین زهرا ابراهیمی در کنار آریا حسنوند به عنوان دستیاران تدوین فعالیت داشته و نرگس عبدی تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی را عهده دار شده است.



کارگردانی آیتم های این فصل نیز بر عهده حمید قائمی مهر و محمد مستقیمی بوده است.