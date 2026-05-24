به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «از انسداد تا استرداد» با حضور غلامحسین دهقانی برگزار میشود.
انجمن علوم قضایی ایران ، نشست علمی با عنوان «از انسداد تا استرداد» انسداد داراییهای ایران توسط آمریکا؛ مبانی حقوقی، چالشها و راهکارهای استیفا را برگزار می کند.
این نشست با حضور غلامحسین دهقانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران نزد اتحادیه اروپا و پادشاهی بلژیک، مدیرکل سابق امور سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه و معاون پیشین این وزارتخانه در امور حقوقی، آخرین تحولات مربوط به انسداد داراییهای ایران توسط آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد .
این رویداد علمی به بررسی مبانی حقوقی، چالشهای موجود و راهکارهای احتمالی برای استیفا و بازپسگیری داراییهای مسدود شده ایران خواهد پرداخت.
زمان برگزاری این نشست، دوشنبه ۴ خردادماه، ساعت ۱۹ به صورت مجازی از طریق بستر مجازی الوکام خواهد بود.
