۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

آخرین تحولات مربوط به انسداد دارایی‌های ایران توسط آمریکا بررسی می شود

انجمن علوم قضایی ایران ، نشست علمی با عنوان «از انسداد تا استرداد» انسداد دارایی‌های ایران توسط آمریکا؛ مبانی حقوقی، چالش‌ها و راهکارهای استیفا را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «از انسداد تا استرداد» با حضور غلامحسین دهقانی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور غلامحسین دهقانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران نزد اتحادیه اروپا و پادشاهی بلژیک، مدیرکل سابق امور سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و معاون پیشین این وزارتخانه در امور حقوقی، آخرین تحولات مربوط به انسداد دارایی‌های ایران توسط آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد .

این رویداد علمی به بررسی مبانی حقوقی، چالش‌های موجود و راهکارهای احتمالی برای استیفا و بازپس‌گیری دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این نشست، دوشنبه ۴ خردادماه، ساعت ۱۹ به صورت مجازی از طریق بستر مجازی الوکام خواهد بود.

زهرا سیفی

