به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی سرهنگ مهدی الهی‌راد اظهار کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت سوم خرداد و آیین رونمایی از ۴۴ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت، یکشنبه شب همزمان با چهل‌وچهارمین سالگرد آزادسازی خرمشهر در تجمع مردمی برگزار خواهد شد.

الهی‌راد بیان کرد: به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، بیش از هزار برنامه فرهنگی، هنری و تبیینی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس در سطح استان برگزار می‌شود.

وی افزود: دیدار اعضای ستاد گرامیداشت سوم خرداد با نماینده ولی‌فقیه در استان، مراسم عطرافشانی گلزار شهدا، گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار ایران، مسابقات تیراندازی شمال شرق کشور، یادواره شهدای درق و مراسم بزرگداشت شهید سردار سلیمانی از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: شب شعر و خاطره، رژه خودرویی، برپایی ایستگاه صلواتی، محافل انس با قرآن، توزیع بسته‌های معیشتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، بازارچه مشاغل خانگی، رزمایش کمک مؤمنانه و برنامه‌های جهاد تبیین عملیات بیت‌المقدس نیز در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به تقارن این ایام با سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، تمامی برنامه‌ها با حفظ شأن و حرمت این مناسبت مذهبی و با رویکرد فرهنگی و معنوی اجرا می‌شود.