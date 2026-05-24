  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

الهی‌راد: ۴۴ عنوان کتاب دفاع مقدس در خراسان شمالی رونمایی می‌شود

بجنورد_ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، آیین رونمایی از ۴۴ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس و مقاومت در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی سرهنگ مهدی الهی‌راد اظهار کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت سوم خرداد و آیین رونمایی از ۴۴ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت، یکشنبه شب همزمان با چهل‌وچهارمین سالگرد آزادسازی خرمشهر در تجمع مردمی برگزار خواهد شد.

الهی‌راد بیان کرد: به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، بیش از هزار برنامه فرهنگی، هنری و تبیینی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس در سطح استان برگزار می‌شود.

وی افزود: دیدار اعضای ستاد گرامیداشت سوم خرداد با نماینده ولی‌فقیه در استان، مراسم عطرافشانی گلزار شهدا، گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار ایران، مسابقات تیراندازی شمال شرق کشور، یادواره شهدای درق و مراسم بزرگداشت شهید سردار سلیمانی از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: شب شعر و خاطره، رژه خودرویی، برپایی ایستگاه صلواتی، محافل انس با قرآن، توزیع بسته‌های معیشتی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، بازارچه مشاغل خانگی، رزمایش کمک مؤمنانه و برنامه‌های جهاد تبیین عملیات بیت‌المقدس نیز در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به تقارن این ایام با سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، تمامی برنامه‌ها با حفظ شأن و حرمت این مناسبت مذهبی و با رویکرد فرهنگی و معنوی اجرا می‌شود.

کد مطلب 6839294

    • مسعود IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کاش توسعه کیفی آثار دفاع مقدس در دستور کار قرار بگیره! 44 کتاب! چه خبره؟ هم خواننده ناامید میشه هم نویسنده کار درست نمیتونه دستمزد خوب بگیره تو بازاری که کار زیادِ بی کیفیت وجود داره

