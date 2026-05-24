۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

پایان جست‌وجو در پرند؛ پیکر سومین کارگر از زیر آوار بیرون کشیده شد

رباط کریم- شهردار پرند اعلام کرد: پیکر سومین کارگر گرفتارشده در ریزش یک ساختمان دوطبقه در فاز ۶ پرند، پس از ساعت‌ها عملیات دشوار آواربرداری پیدا شد؛ این کارگر جان خود را از دست داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله پایدار اعلام کرد: پیکر کارگر سوم که در حادثۀ ریزش یک ساختمان دوطبقه در فاز ۶ پرند زیر آوار گرفتار شده بود، پس از ساعت‌ها جست‌وجو پیدا شد؛ اما این کارگر جان خود را از دست داده بود.

به گفتۀ آقای پایدار، این ساختمان هنگام بتن‌ریزی و بر اثر دررفتگی شمع دچار ریزش شد.

او افزود: حجم بالای بتن و مصالح ساختمانی، عملیات آواربرداری و جست‌وجو را با دشواری زیادی همراه کرده بود.

این حادثه عصر روز گذشته در فاز ۶ پرند رخ داد.

نیروهای امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله دو تن از کارگران گرفتار را بیرون کشیدند، اما ساعت‌ها برای دسترسی به دیگر کارگران زیر آوار تلاش کردند؛ این تلاش‌ها در نهایت به نجات جان کارگر سوم ختم نشد.

هنوز مشخص نیست که در هنگام فروریختن ساختمان، مهندس ناظر در محل حضور داشته است یا خیر.

