به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله پایدار اعلام کرد: پیکر کارگر سوم که در حادثۀ ریزش یک ساختمان دوطبقه در فاز ۶ پرند زیر آوار گرفتار شده بود، پس از ساعت‌ها جست‌وجو پیدا شد؛ اما این کارگر جان خود را از دست داده بود.

به گفتۀ آقای پایدار، این ساختمان هنگام بتن‌ریزی و بر اثر دررفتگی شمع دچار ریزش شد.

او افزود: حجم بالای بتن و مصالح ساختمانی، عملیات آواربرداری و جست‌وجو را با دشواری زیادی همراه کرده بود.

این حادثه عصر روز گذشته در فاز ۶ پرند رخ داد.

نیروهای امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله دو تن از کارگران گرفتار را بیرون کشیدند، اما ساعت‌ها برای دسترسی به دیگر کارگران زیر آوار تلاش کردند؛ این تلاش‌ها در نهایت به نجات جان کارگر سوم ختم نشد.

هنوز مشخص نیست که در هنگام فروریختن ساختمان، مهندس ناظر در محل حضور داشته است یا خیر.