به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیرکل و کارشناسان ویژه غدیر هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی در این نشست با تأکید بر ضرورت اخلاص در تمامی امور، اظهار کرد: اخلاص باید رویه اصلی ما در انجام کارها باشد؛ چراکه با وجود این ویژگی، کارها رونق و برکت پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه اخلاص در عمل موجب برکت در فعالیت‌ها می‌شود، افزود: اخلاص در نزد خدای متعال نیز مقبول‌تر است و انسان را به نتایج بهتر و اثرگذارتر می‌رساند. این ویژگی در طول تاریخ نیز موجب ماندگاری بسیاری از کارها شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، ادامه داد: در آستانه بزرگ‌ترین عید مسلمانان هستیم؛ عیدی که جلوه‌گاه امامت و ولایت و حقیقتی ماندگار در تاریخ اسلام است.

در ادامه این نشست و با حکم مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، محمود ارجمند به عنوان دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامه‌های غدیر استان هرمزگان معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با رویکردی جامع و نگاهی فراتر از مرکز و با تکیه بر ظرفیت‌های مردم‌پایه، زمینه برگزاری باشکوه این آیین بزرگ فراهم شود.