به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فرجی در خصوص تشکیل پرنده قضایی برای متخلفان آتش زدن بقایای کشاورزی گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مُهر در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و در راستای مقابله با تخلفات تهدیدکننده سلامت عمومی، ۱۰ نفر از عاملان سوزاندن کاه و کلش مزارع را شناسایی و به همراه یک متخلف شکار و صید، مجموعاً ۱۱ پرونده تخلف محیط زیستی را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مُهر تصریح کرد: سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی که به منظور آماده‌سازی زمین برای کشت مجدد انجام می‌شود، اقدامی غیراصولی و مخاطره‌آمیز است که سلامت شهروندان را با آلودگی‌های محیط زیستی به شدت تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام علاوه بر نارضایتی عمومی، پیامدهای مخربی برای حاصلخیزی خاک دارد، افزود: آتش‌زدن کاه و کلش باعث نابودی میکروارگانیسم‌های مفید خاک و اختلال در فرآیند تجزیه طبیعی می‌شود که در نهایت کیفیت اراضی کشاورزی را کاهش می‌دهد.

فرجی با هشدار نسبت به عزم جدی این اداره در برخورد با متخلفان، بیان کرد: تمامی اراضی که در آن اقدام به آتش‌سوزی شده است، تحت پایش دقیق قرار دارند و هویت مالکان اراضی پس از تحقیقات کامل جهت رسیدگی قضایی مستندسازی می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مُهر در پایان با اشاره به ضرورت همکاری بین‌بخشی، از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه اداره جهاد کشاورزی و دهیاری‌ها خواست تا با ایفای نقش نظارتی خود در زمینه تذکر و اخطار به بهره‌برداران، از تکرار این اقدامات آسیب‌زا پیشگیری کنند.