به گزارش خبرگزاری مهر هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در اطراف یک هتل در بلوار چمران شیراز، گفت: شامگاه ۱۴ خرداد حوالی ساعت ۲۰، گزارش وقوع آتش‌سوزی در یک باغ محصور واقع در بلوار چمران، پشت هتلی در این بلوار، به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، هشت دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه تانکر آبرسان از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور نیروها و ارزیابی اولیه مشخص شد باغی محصور به مساحت حدود دو هزار مترمربع طعمه حریق شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: آتش‌نشانان به‌صورت همزمان از چند طرف با اجرای عملیات آبرسانی موفق شدند آتش را مهار کرده و عملیات لکه‌گیری را انجام دهند.

عیدی‌پور خاطرنشان کرد: میزان خسارت و علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.