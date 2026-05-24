به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دانش کهن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌سازان سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر، این پیروزی بزرگ را سرآغاز فصل نوینی از اقتدار و خودباوری ملت ایران خواند و گفت: همان روحیه الهی که باعث شد جوانان غیور این مرز و بوم در برابر دشمنی تا دندان مسلح ایستادگی کنند، امروز نیز در مقابل تهدیدات و حملات ناجوانمردانه دشمنان جهانی و ایادی آن، تجلی یافته است.

وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در «جنگ رمضان» افزود: حمله به کشور عزیزمان، از جمله مدارس و مناطق مسکونی و به شهادت رساندن مردم غیرنظامی و بی‌گناه، نشانه‌ای از استیصال و وحشت دشمن بود. اما پاسخ مقتدرانه ایران، پاسخی بود که ریشه در همان فرهنگ «ما می‌توانیم» و «فتح خرمشهر» دارد.

دانش‌کهن تصریح کرد: نظامیان سرافراز ایران، با اتکا به توانمندی‌های بومی و الهام از آموزه‌های شهدا، نشان دادند که دیگر دوران حملات بی‌دفاع یا پاسخ‌های محدود و نمایشی به پایان رسیده است. آنچه در جنگ رمضان شاهد بودیم، بلوغ راهبردی ایران اسلامی در معادلات دفاعی و امنیتی بود؛ پاسخی قاطع، دقیق و بازدارنده که پیام روشنی برای دشمنان داشت: «هر تجاوزی، پاسخی سخت و پشیمان‌کننده در پی خواهد داشت.»

این مقام مسئول تأکید کرد: مردم سرافراز ایران اسلامی نیز در کنار نیروهای مسلح، با حضور حماسی خود در صحنه‌ها، بار دیگر اثبات کردند که پشتیبانان اصلی این اقتدار و مقاومت هستند. این اتحاد میان ملت و نیروهای مسلح، همان سرمایه اصلی است که میراث دفاع مقدس را زنده نگه داشته و در «جنگ رمضان» نیز خط بطلانی بر توهمات دشمن کشید.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان اظهار امیدواری کرد: همان‌گونه که حماسه‌سازان خرمشهر، سایه شوم جنگ را از سر میهن کوتاه کردند، امروز نیز فرزندان ملت با الهام از مکتب شهادت و مقاومت، خار چشم دشمنان اسلام و ایران خواهند بود و ان‌شاءالله شاهد ریشه‌کن شدن ظلم و استکبار در منطقه و جهان خواهیم بود