کشف ۴۹ کیلوگرم تریاک و حشیش در شهرضا؛۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی «شهید امامی» شهرستان شهرضا در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو که از استان‌های جنوبی کشور به سمت اصفهان در حرکت بود، مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی تخصصی و دقیق از این خودرو، ۴۹ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر شامل ۲۹ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک و ۱۹ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش کشف و ضبط شد، افزود: در این رابطه دو سوداگر مرگ دستگیر شدند.

سرهنگ پورخاقان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده و بازجویی‌های اولیه، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند تا به جرایم آنان رسیدگی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با تأکید بر اینکه پلیس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، عزم جدی در برخورد با سوداگران مرگ و برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی دارد و به هیچ عنوان به قاچاقچیان اجازه جولان در جاده‌های این شهرستان را نخواهد داد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.