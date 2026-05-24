آفات مکنده مرکبات استان بوشهر را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سبحانی با بیان اینکه شرایط برای شروع و ادامه فعالیت آفات کلیدی مرکبات از جمله کنه، تریپس، مینوز و پسیل آسیایی فراهم شده است، اظهار کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح و اصولی، این آفات می‌توانند خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کیفیت و کمیت محصول مرکبات استان وارد کنند.

خطر انتقال بیماری «میوه سبز» توسط پسیل آسیایی

وی با تشریح جزئیات خسارت این آفات گفت: آفات کنه، تریپس و پسیل با تغذیه از شیره گیاهی باعث زردی، پیچیدگی برگ‌ها و افت شدید رشد درخت می‌شوند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تاکید بر اهمیت پایش «پسیل آسیایی» افزود: این آفت علاوه بر خسارت مستقیم، عامل انتقال باکتری بیماری خطرناک «گرینینگ» (میوه سبز) است.

سبحانی گفت: اگرچه تاکنون این بیماری در استان گزارش نشده، اما رعایت قرنطینه، استفاده از نهال‌های شناسنامه‌دار و سالم و از بین بردن کانون‌های آلودگی برای پیشگیری از ورود این آفت ضروری است.

وی مدیریت آبیاری، تغذیه متعادل و مبارزه با علف‌های هرز را از گام‌های نخست مدیریت باغات برشمرد و تصریح کرد: برای مبارزه شیمیایی با «کنه مرکبات»، استفاده از سموم اختصاصی نظیر فن‌ پیروکسی‌ میت (اورتوس)، بروموپروپیلات (نئورون) و اسپیرودیکلوفن (انویدور) توصیه می‌شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی بوشهر همچنین درباره آفت «تریپس» خاطرنشان کرد: سموم مالاتیون، دیکلرووس، موونتو و کنفیدور برای کنترل این آفت موثر هستند، اما نکته کلیدی در کنترل هر دو آفت، رعایت تناوب در مصرف سموم برای جلوگیری از بروز مقاومت است.

کنترل آفت مینوز در سرشاخه‌های نورسته

سبحانی در ادامه به خسارت آفت «مینوز» در فصل رشد اشاره کرد و گفت: این آفت با تغذیه از برگ‌های جوان، باعث خشکیدگی سرشاخه‌های بهاره می‌شود و برای مقابله با آن، استفاده از سمومی نظیر کنفیدور، آبامکتین و موونتو به صورت متناوب توصیه می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بوشهر در پایان از کارشناسان حفظ نباتات و مروجان پهنه خواست با بررسی دقیق چرخه زندگی این آفات در مناطق مختلف، اطلاع‌رسانی مستمر و پیش‌آگاهی لازم را به باغداران ارائه دهند تا از بروز بحران در باغات مرکبات استان جلوگیری شود.