عملیات کنترل شیمیایی پسیل آسیایی مرکبات در باغات هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صبح پنجشنبه علی عامری در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران گفت: آفت پسیل آسیایی مرکبات از جمله آفات مهم و خطرناک مرکبات در دنیاست و علاوه بر خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی و ترشح عسلک و رشد قارچ مولد دوده، ناقل یکی از خطرناکترین بیماریهای مرکبات به نام میوه سبز مرکبات است.

وی ادامه داد: با توجه به شدت خسارت این آفت و قابلیت انتقال بیماری خطرناک میوه سبز مرکبات و همچنین به دلیل گسترش سریع آفت، طرح مدیریت آفت پسیل مرکبات در سال 88 تنظیم و کنترل این آفت از جمله اولویتهای مهم کاری در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان قرار گرفت.

مدیرحفظ نباتات سازمان جها کشاورزی هرمزگان به جذب بخشی از اعتبارات لازم جهت تدارک سموم و تجهیزات مناسب اشاره کرد و ادامه داد: پس از شناسایی و ردیابی بیش از 9هزار هکتار از باغات آلوده به پسیل در سطح استان، عملیات سمپاشی باغات تحت نظارت کارشناسان شبکه مراقبت از بخش خصوصی و کارشناسان حفظ نباتات جهادکشاورزی آغاز شد.

عامری پایان عملیات مبارزه شیمیایی را پایان اردیبهشت ماه خواند و افزود: تاکنون این آفت در سطح بیش از شش هزار و 800 هکتار از باغات مرکبات کنترل شده و منجر به کاهش جمعیت آفت تا زیر آستانه خسارت شده است.

وی به شرایط آب و هوایی و احتمال شیوع مجدد آفت پسیل در استان اشاره و تصریح کرد: مرحله دوم عملیات سمپاشی در زمان مناسب انجام و از سموم کم خطر و سازگار با محیط زیست استفاده شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عملیات سمپاشی باغات را در شهرستان های رودان، میناب، بندرعباس، جاسک، سیریک و حاجی آباد برشمرد و اذعان داشت: اجرای مصوبه دور سوم سفر هیات محترم دولت در خصوص اختصاص اعتبار لازم جهت مدیریت بیماری میوه سبز مرکبات و پسیل آسیایی مرکبات نقطه عطفی در جهت کنترل آفات و بیماری مرکبات در استان خواهد بود.

عامری یادآور شد: به دلیل همزمانی اوج جمعیت پسیل مرکبات و زنجرک ناقل بیماری جاروک لیموترش، کنترل پسیل مرکبات نقش مهمی در جهت کاهش جمعیت زنجرک ناقل بیماری جاروک لیموترش داشته است.