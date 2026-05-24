اعلام تقویم جدید هشتمین رویداد دارویی خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نمایشگاه بین المللی فارمکس ۲۰۲۶، قرار بود در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، که با توجه به شرایط ویژه کشور، برگزاری آن به تعویق افتاد.

میثم کریمی دبیر شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین المللی فارمکس، با اشاره به شرایط کشور که باعث تعویق در برکزاری رویدادها و نمایشگاه های بین المللی شده بود، گفت: هشتمین دوره رویداد بین‌المللی فارمکس ۲۰۲۶ در روزهای ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه ایران مال برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در کشور، تصریح کرد: در پی شرایط اخیر و با هدف ایجاد فرصت مناسب‌تر برای حضور مؤثر فعالان داخلی و بین‌المللی صنعت داروسازی، هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با تغییر زمان برگزاری فارمکس ۲۰۲۶ موافقت کرد و بر این اساس، این رویداد تخصصی در تاریخ ۱۷ الی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کریمی افزود: این تصمیم در فضایی مبتنی بر همدلی، مسئولیت‌پذیری و درک شرایط فعلی صنعت اتخاذ شده است تا شرکت‌های داخلی، شرکت‌کنندگان خارجی، سفرا و هیأت‌های تجاری بتوانند با آمادگی، آرامش و بهره‌وری بیشتری در این رویداد حضور یابند.

وی تاکید کرد: در هفته‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها و شرکای بین‌المللی فارمکس نیز ضمن اعلام همراهی و حمایت خود از برپایی این رویداد، بر اهمیت حفظ ارتباطات حرفه‌ای و استمرار همکاری‌های صنعتی با ایران تأکید کرده‌اند.

کریمی با اشاره به شرایط کشور در روزهای پساجنگ، گفت: نمایشگاه هشتم، بیش از هر زمان دیگری بر نقش صنعت داروسازی در تاب‌آوری، تداوم تولید، توسعه همکاری‌های تخصصی و حمایت از آینده صنعت ملی متمرکز خواهد بود.

وی افزود: ما بر این باوریم که صنعت داروسازی ایران، با وجود تمامی دشواری‌ها، همچنان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی کشور محسوب می‌شود و امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همگرایی، گفتگو و همکاری مؤثر میان تمامی بازیگران حوزه دارو هستیم.‌

نمایشگاه فارمکس به عنوان مهم ترین رویداد صنعت مواد دارویی، بسته بندی دارو و ماشین آلات صنایع وابسته در خاورمیانه شناخته می شود که تاکنون شاهد برگزاری موفقیت آمیز هفت دوره آن بوده ایم.