یزدان یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تامین آرد نانوایی‌ها اظهار کرد: بر اساس نیاز و مصرف استان همه ساله گندم مورد نیاز از گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه‌بر این مقداری از نیاز استان نیز از سایر استان‌ها تامین می‌شود، تصریح کرد: بر اساس سهمیه مشخص شده هر شهرستان مقدار مورد نیاز گندم خود را دریافت می‌کند که تحویل کارخانه‌های آرد می‌شود.

مدیرکل غله چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بر اساس جمعیت سرشماری‌شده در سال 95، سرانه آرد هر شهرستان مشخص و توسط تعاون روستایی توزیع می‌شود.

یگانگی با اشاره به افزایش جمعیت مقطعی به دنبال حضور گردشگران، عشایر و... در برخی از شهرستان‌ها ادامه داد: بر همین اساس نیاز آرد استان افزایش می‌یابد، از همین‌رو بعد از شناورسازی سال 1400 و روی کار آمدن سامانه نانینو بر اساس عملکرد نانوایی سهمیه آرد شناور شد.

وی یادآور شد: به این ترتیب این موضوع به‌صورت مستمر در کارگروه آرد و نان استان مورد بررسی قرار گرفته و ویرایش‌هایی صورت می‌گیرد و بر اساس عملکرد نانوا سهمیه افزایش یا کاهش می‌یابد.

مدیرکل غله چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون تمام تلاش‌ها بر این بود که با ویرایش سهمیه آرد نانوایان از ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری شود.

یگانگی افزود: تعداد نانوایی‌های این استان نسبت به جمعیت بالا است و نیاز است توزیع نانوایی‌ها ساماندهی شود، اما نمی‌توان منکر این موضوع شد، که در توزیع آرد انحراف‌هایی هم وجود دارد، که باید دقت بیشتری نیز در این زمینه صورت گیرد