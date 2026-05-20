به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یانگ شوانگ-زی، نویسنده تایوانی، و لین کینگ، مترجم تایوانی-آمریکایی او، جایزه بینالمللی بوکر 2026 را برای «سفرنامه تایوان»، در مراسمی که شب پیش در موزه تیت مدرن لندن برگزار شد، دریافت کردند.
در حالی این 50هزار پوندی به طور مساوی بین آنها تقسیم شد که آنها برای نخستین بار نام تایوان را وارد فهرست برندگان این جایزه کردند.
ناتاشا براون، رئیس داوران با اشاره به این پرسش که آیا عشق میتواند بر عدم تعادل قدرت غلبه کند؟ گفت: «سفرنامه تایوان»، ظرافتهای این سوال را در پسزمینه تایوان دهه ۱۹۳۰ تحت حکومت استعماری ژاپن، آشکار میکند.
این کتاب درباره یک نویسنده ژاپنی، و مترجم تایوانیاش است که در یک تور دولتی در تایوان شرکت کردهاند. از همان اولین ملاقات این 2 نفر، جرقههای دوستی بین این دو زن زده میشود.
رئیس داوران با اشاره به این که این کتاب از پیچیدگیهای سفر به زبان انگلیسی طفره نمیرود، تاکید کرد که: کتاب در عوض، از نشانههای یک متن سنتیتر - مقدمهها، پاورقیها، پسگفتارها - برای پیچیدن یک لایه فراداستانی جذاب در اطراف داستان اصلی خود استفاده میکند و ترجمه استادانه لین کینگ موفق شده تا به طور کامل ظرافتهای رمان را منتقل کند.
در بیانیه هیئت داوران آمده است: «سفرنامه تایوان» یک شاهکار دوگانه باورنکردنی را به نمایش میگذارد: هم به عنوان یک رمان عاشقانه و هم به عنوان یک رمان پسااستعماری نافذ موفق است. به عنوان داوران، ما از بحثهای غنی در مورد لایههای متعدد این کتاب که یک رمان جذاب و پیچیده است، لذت بردیم.
برای اولین بار در تاریخ ۱۰ ساله این جایزه، کتابی که ترجمه از زبان چینی ماندارین است برنده شده است. «و داستانهای دیگر» ناشر این کتاب نیز یک ناشر کوچک مستقر در شفیلد است که سال گذشته با کتاب «چراغ گرما» نوشته بانو مشتاق، ترجمه دیپا بهاستی، برنده این جایزه شده بود.
یانگ شوانگ-زی نویسنده داستان، مقاله، مانگا و فیلمنامه بازیهای ویدیویی و نقد ادبی است. او بالاترین افتخار ادبی تایوان یعنی جایزه سهپایه طلایی، را برای همین رمان وقتی به زبان اصلی (چینی ماندارین) منتشر شد، دریافت کرد.
با ترجمه انگلیسی «سفرنامه تایوان» برای نخستین بار کتابی از یانگ به انگلیسی ترجمه شد و همین ترجمه برنده جایزه ملی کتاب برای ادبیات ترجمه شده در سال ۲۰۲۴ و جایزه کتاب بایفانگ شل، اولین دوره انجمن آسیا، شد.
یانگ شوانگ-زی نویسنده این رمان در مصاحبه با وبسایت جایزه بوکر گفت: هم کره و هم تایوان زمانی مستعمرات امپراتوری ژاپن بود، اما به نظر میرسد کرهایها به طور یکسان از آن تاریخ رنج میبرند، در حالی که مردم تایوان آن را با ترکیبی بسیار متناقضتر از انزجار و نوستالژی میبینند. با استفاده از یک لنز تایوانی معاصر، میخواستم شرایط پیچیدهای را که مردم تایوان در گذشته با آن روبهرو بودند، تصویر کنم.
وی افزود: تحقیق برای مضامین اصلی رمان، سفر و غذا، زندگی من را در 2 مسیر آشکار تغییر داد: پساندازم کاهش یافت؛ وزنم افزایش یافت!
لین کینگ مترجم اثر هم گفت: آیا مردم تایوان تحت حکومت ژاپن با ظلم و ستم روبه رو شدند؟ بله، اما این بدان معنا نیست که هویت و شخصیت آنها تحت تاثر رنجشان رنگ باخته باشد. در همان شرایط هم طنز، غذای خوب، فیلم، مدرسه، دعواهای کوچک و عاشقانه وجود داشت.
وی افزود: من با ویراستارم در گریولف [ناشر آمریکایی کتاب]، یوکا ایگاراشی، که به من اعتماد کرد تا با ترکیبی پیچیده از زبان، نمادگذاریها و پاورقیها به کارم ادامه دهم، همکاری نزدیکی را تجربه کردم و با هم به توافق رسیدیم که قوانین متعددی از ترجمه را زیر پا بگذاریم تا بتوانیم به یک اثر تجربی و چندلایه برسیم که اکنون میتوانیم به آن افتخار کنیم.
