کیادلیری: حفاظت از تنوع زیستی قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیادلیری ظهر یکشنبه در نشست علمی تخصصی رهیافت‌های مدیریت یکپارچه تنوع زیستی استان مازندران در ساری با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه حکمرانی به محیط‌زیست گفت بسیاری از چالش‌های امروز ناشی از غلبه تفکر کوتاه‌مدت سیاسی بر نگاه بلندمدت حفاظتی است.

کیادلیری با اشاره به ضرورت جلب مشارکت عمومی در حفاظت از محیط‌زیست افزود مردم باید به‌صورت شفاف در جریان مسائل محیط‌زیستی قرار گیرند و علاوه بر آگاهی نسبت به اهمیت حفاظت باور پیدا کنند چرا که بدون شکل‌گیری این باور همراهی اجتماعی در مسیر حفاظت پایدار ایجاد نخواهد شد.

وی با تشریح تفاوت بنیادین میان مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی اظهار کرد در مدیریت منابع طبیعی هدف تداوم بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر است اما در حوزه تنوع زیستی اصل بر حفاظت بقا و جلوگیری از انقراض گونه‌هاست و این دو رویکرد نباید با یکدیگر خلط شوند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد در مدیریت منابع طبیعی منطق تصمیم‌گیری بر پایه ظرفیت برداشت و نرخ تجدیدپذیری است اما در محیط‌زیست اصل احتیاط ارزیابی ریسک انقراض و حفظ آستانه‌های اکولوژیک مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد.

کیادلیری تأکید کرد حفاظت را نمی‌توان به یک فرآیند صرفاً مدیریتی و قابل مذاکره تقلیل داد زیرا محیط‌زیست نقش حفاظ‌های ایمنی توسعه را دارد و حذف این حفاظ‌ها شاید در کوتاه‌مدت مسیر توسعه را سریع‌تر نشان دهد اما در بلندمدت به نابودی توسعه منجر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی حفاظت محیط‌زیست گفت استقلال مالی حفاظت تنها از طریق درآمدزایی ممکن نیست بلکه باید منطق تأمین مالی از بودجه مصرفی به سرمایه‌گذاری برای بقا تغییر کند.

کیادلیری ایجاد صندوق مستقل تنوع زیستی تفکیک درآمدهای حفاظتی از درآمدهای بهره‌برداری توسعه خدمات عمومی قابل پرداخت و اختصاص عوارض فعالیت‌های دارای ریسک اکولوژیک به حوزه حفاظت را از جمله راهکارهای تقویت نظام مالی محیط‌زیست برشمرد.