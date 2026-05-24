به گزارش خبرنگار مهر، حمید خواجه‌نژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، امروز در آئین تقدیر از روابط عمومی‌های برتر دستگاه‌های اجرایی استان البرز با قدردانی از عملکرد مدیران این استان در جنگ اخیر، ضمن ادای احترام به شهدای جنگ اخیر، به ویژه شهدای حوزه روابط عمومی، شهدای فرماندهان و همچنین دانش‌آموزان معصوم مدرسه میناب، افزود: این تجربه جنگ، سنگ محکی برای بچه‌های حوزه روابط عمومی و برای همه ما بود.

مشاور وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد روابط عمومی‌ها گفت: اگر قرار است از یک واحد تشریفاتی فاصله بگیریم و به یک واحد حکمرانی رسانه‌ای برسیم، باید چه کار کنیم؟ اولاً در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت فعالانه داشته باشیم. به جای اینکه ببینیم چقدر خروجی داشته‌ایم، باید به تأثیر کارمان فکر کنیم. ثانیاً باید تحلیل داده داشته باشیم، نه اینکه با گمانه‌زنی کار را پیش ببریم. ثالثاً باید بخشی از مدیریت بحران باشیم.

خواجه‌نژاد با اشاره به شرایط خطیر کنونی افزود: در شرایطی قرار داریم که یک جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها در جریان است. ما در سونامی از پروژه‌های رسانه‌ای دشمن هستیم. بمباران اطلاعاتی که نتیجه آن گسترش شایعات، افزایش آشفتگی اجتماعی و آشفتگی ادراکی است. بنابراین باید از شکل سنتی کار فاصله بگیریم.

پل B1 کرج شاهکار مهندسی که دیده نشد

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با ذکر یک نمونه عینی از ضعف رسانه‌ای در انعکاس دستاوردها گفت: پروژه شاهکار مهندسی کشور در استان البرز - که یکی از پروژه‌های تحت مدیریت آقای دکتر عبداللهی است - نمونه‌ای از این ضعف است. حتی خود وزیر کشور هم سه سفر برای بازدید از این پروژه داشتند، چقدر برایشان مهم بود. ولی هنوز خیلی‌ها نمی‌دانند این پل چیست.

وی با اشاره به حملات رسانه‌ای دشمن به این پروژه افزود: بعد از حمله، خیلی‌ها آمدند نوشتند چرا این را نگفتید؟ چرا درست اعلام نشد؟ چرا ما محسن نبودیم؟ این نشان می‌دهد که علیرغم همه تلاش‌هایی که داریم می‌کنیم، واقعاً همچنان یک ضعف جدی در تبلغ دستاوردها داریم. این حتماً نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

خواجه‌نژاد سه بخش ضعف در حوزه اطلاع‌رسانی را اینگونه برشمرد: یک بخش آن به مسائل سخت‌افزاری برمی‌گردد؛ امکانات، بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی. بخش دیگر به خود ما برمی‌گردد که آیا اهداف را با کیفیت مناسب دنبال می‌کنیم. بخش سوم هم به ساختار تشکیلات مربوط می‌شود.

وی با پیشنهاد اختصاص اعتبار مشخص برای پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها گفت: باید یک اعتبار مشخص برای پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها پیش‌بینی کنیم. علیرغم همه کار خوبی که انجام می‌شود، اگر برای رسانه‌ای شدنش، برای برجسته‌سازی عمومی‌اش کاری نکنیم، بخش زیادی از آن کار دیده نخواهد شد.

مشاور وزیر کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان البرز گفت: ما می‌توانیم از همین امکانات بهتر استفاده کنیم. مثلاً آزادراه تهران-کرج بیش از ۲۰ درصد از ترافیک بار کشور را کاهش داده است. این یک فرصت مغتنم برای انعکاس هنرمندانه و بازنمایی پروژه‌های موفق استان است. همچنین از ظرفیت تبلیغات محیطی نیز می‌توانید استفاده کنید که امکان آن در خدمت شماست.

هشدار جدی درباره امنیت عملیاتی و اطلاعاتی

خواجه‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با صدور هشدار جدی درباره رعایت امنیت عملیاتی و اطلاعاتی گفت: در همان حمله اولی که اتفاق افتاد، در تماس بودم و به فاصله چند دقیقه خبر رسید که دوباره زدند. لحظات سختی بود. استاندار البرز حاضر شده بودند در شرایط بسیار سخت تصمیم بگیرند.

وی افزود: موضوع امنیت عملیاتی و صنعت حاکمیتی آنقدر مهم است که حتی ایالات متحده بعد از لو رفتن برخی عملیات‌هایش، در قرن بیست و یکم دچار بحران شد. همکاران ما این را ترجمه کرده‌اند. باید تمرین کنیم که چقدر این حوزه اهمیت دارد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با هشدار درباره پرهیز از انتشار اطلاعات حساس تصریح کرد: هنگامی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیریم، نباید اجازه دهیم شایعات و اطلاعات نادرست باعث فرسایش اعتماد مردم شود. از طرف دیگر باید جریان اطلاع‌رسانی صحیح خود را داشته باشیم، اما خیلی باید مراقبت کنیم که اطلاعات حیاتی را در اختیار دشمن قرار ندهیم. متأسفانه بعضاً گزارش‌هایی منتشر می‌شود که اطلاعات دقیق درباره خسارات یا موقعیت‌ها را فاش می‌کند و این می‌تواند علیه خودمان استفاده شود.

اعتمادآفرینی اولویت اصلی روابط عمومی‌ها

خواجه‌نژاد همچنین با تأکید بر نقش کلیدی روابط عمومی‌ها در اعتمادآفرینی گفت: می‌دانم که مسائل و مشکلات فراوانی داریم. اما باید بتوانیم اعتماد دستگاه‌ها را جلب کنیم و بعد از آن اعتماد آفرینی برای جامعه مخاطب خود داشته باشیم.

این مشاور وزیر با آرزوی موفقیت برای همه فعالان حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کشور، بر لزوم بازنگری در روش‌های سنتی و حرکت به سمت رویکردهای نوین رسانه‌ای تأکید کرد.