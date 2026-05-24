هدف قرار گرفتن پهپاد صهیونی بر فراز هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محافظان آسمان کشورمان، در پدافند هوایی منطقه جنوب شرق، یک فروند پهپاد اربیتر رژیم صهیونیستی را بر فراز آسمان هرمزگان متلاشی کردند.

این پهپاد صهیونی، که کاربری جاسوسی و شناسایی داشت، با شلیک پدافند ارتش سرنگون شد.

پهپاد اربیتر رادار گریز است و با سامانه ویژه‌ای هدف قرار گرفت که مشخصات آن را مسئولان منطقه عملیاتی پدافند جنوب شرق کشور، مستقر در بندرعباس اعلام نمی‌کنند و می‌گویند، با این سامانه، هیچ پهپاد رادارگریزی نمی‌تواند به آسمان منطقه ماموریت، از خلیج فارس و جزایر تا سراسر منطقه جنوب و جنوب شرق کشور نفوذ کند.

لاشه پهپاد متلاشی شده اربیتر هم با همکاری ناوگروه دریابانی فراجای هرمزگان کشف شد.