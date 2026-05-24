فتح خرمشهر نماد غلبه ایمان ملت ایران بر معادلات دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدای عملیات بیتالمقدس در یاسوج، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) و گرامیداشت سوم خرداد، اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر یکی از درخشانترین و سرنوشتسازترین حماسههای تاریخ معاصر ایران اسلامی است که نام آن با ایمان، غیرت و فداکاری ملت ایران گره خورده است.
وی با درود به روح امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عملیات بیتالمقدس افزود: شهدای والامقام موجب اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای ملی و بینالمللی شدند و امروز عطر یاد و خاطره آنان سراسر کشور را فرا گرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سوم خرداد صرفاً یک مناسبت فرهنگی و تقویمی نیست، تصریح کرد: این روز تجلی اراده ملتی بزرگ است که توانست بر پیچیدهترین معادلات نظامی دشمن غلبه کند و ثابت کند ملت متحد و برخوردار از رهبری الهی میتواند ناممکنها را ممکن سازد.
وی با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، گفت: این جمله تنها یک شعار نبود بلکه تفسیر حقیقی واقعهای عظیم بود که در میدان جهاد تحقق یافت.
رحمانی ادامه داد: در بیش از دو قرن پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشهایی از سرزمین ایران در سایه ضعف حاکمان و دخالت بیگانگان جدا شد اما انقلاب اسلامی مسیر عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت ایران رقم زد و دفاع مقدس میدان احیای کرامت ملی ایرانیان شد.
وی عملیات بیتالمقدس را نقطه اوج همافزایی ارتش، سپاه، بسیج و مردم دانست و افزود: این عملیات نماد مدیریت جهادی، تدبیر هوشمندانه و روحیه برخاسته از ایمان بود که در نهایت به آزادی خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال انجامید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شکست سنگین ارتش بعث عراق در این عملیات اظهار کرد: بیش از ۱۶ هزار نیروی عراقی کشته و بیش از ۱۹ هزار نفر نیز به اسارت درآمدند و این پیروزی موازنه جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.
وی تصریح کرد: دشمن بعثی با ایجاد استحکامات گسترده در خرمشهر تصور میکرد ایران حتی تا سالها قادر به آزادسازی این شهر نخواهد بود اما ایمان و رشادت رزمندگان اسلام همه محاسبات آنان را بر هم زد.
رحمانی نقش مردم در پیروزی عملیات بیتالمقدس را تعیینکننده دانست و گفت: از مادرانی که فرزندان خود را راهی جبههها میکردند تا مردمی که با تمام توان پشتیبان رزمندگان بودند، همه در این پیروزی بزرگ سهم داشتند.
وی افزود: بسیاری از ظرفیتهای راهبردی امروز کشور در مکتب دفاع مقدس شکل گرفت و روحیه خودباوری، شجاعت در تصمیمگیری و اتکا به توان داخلی در همان میدانهای نبرد نهادینه شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مردم کهگیلویه و بویراحمد در دفاع مقدس گفت: رزمندگان این استان در عملیات بیتالمقدس حضوری اثرگذار و افتخارآفرین داشتند و استان با تقدیم ۴۲ شهید، ۱۳ جانباز و ۱۲ آزاده، برگ زرین دیگری در تاریخ ایثار و وفاداری ثبت کرد.
وی خانوادههای معظم شهدا را ستونهای استوار صبر و ایمان دانست و تاکید کرد: تکریم خانواده شهدا وظیفهای ملی و همیشگی است.
رحمانی بیان کرد: آزادسازی خرمشهر درس ماندگاری برای امروز و فردای کشور است و نشان داد هرجا ایمان، وحدت و اتکا به توان داخلی در کنار هم قرار گیرد، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر ملت ایران را نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: مسئولان و کارگزاران نظام در برابر خون شهدا مسئول هستند و پاسداشت حقیقی این حماسهها در خدمت صادقانه به مردم، رفع محرومیت، ایجاد اشتغال، عدالتمحوری و حفظ کرامت مردم معنا پیدا میکند.
