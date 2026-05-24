ضرورت ساخت روایت های هنری با موضوع آزاد سازی خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهرامی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای عملیات بیت‌المقدس در یاسوج، ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: سوم خرداد نماد ایثار، مقاومت و پایداری ملت ایران است و آزادسازی خرمشهر یکی از افتخارات بزرگ تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس افزود: بسیاری از حاضران این مراسم از فرماندهان، جانبازان و آزادگان عملیات آزادسازی خرمشهر هستند و حضور آنان یادآور رشادت‌های ماندگار آن دوران است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اشغال و آزادسازی خرمشهر گفت: خرمشهر نخستین شهر استان خوزستان بود که مورد هجوم دشمن قرار گرفت و پس از ۳۴ روز مقاومت، در چهارم آبان ۱۳۵۹ به اشغال درآمد، اما عملیات آزادسازی این شهر طی ۲۵ روز و در چهار مرحله انجام شد و به یکی از برگ‌های زرین تاریخ نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

وی با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز آزادسازی خرمشهر را نماد سرافرازی و پایداری ملت ایران دانسته‌اند.

بهرامی در ادامه با گلایه از کم‌توجهی به تولید آثار هنری مرتبط با حماسه خرمشهر تصریح کرد: با وجود عظمت این رویداد، در حوزه فیلم و کتاب آن‌گونه که باید به این حماسه پرداخته نشده و طی سال‌های گذشته آثار اندکی درباره آزادسازی خرمشهر تولید شده است.

وی افزود: اگر این حماسه متعلق به کشورهای دیگر بود، ده‌ها فیلم و اثر ماندگار درباره آن ساخته می‌شد، در حالی که هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای روایت هنری رشادت‌های مردم و رزمندگان در آزادسازی خرمشهر وجود دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری سپاه فتح، اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیگر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم، اظهار کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی برای گرامیداشت سوم خرداد و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران پیش‌بینی شده است.