درآمدزایی سپاهان از انتقال یک لژیونر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، باشگاه سپاهان به دلیل حضور رضا غندی‌پور در آکادمی این باشگاه، از انتقال این مهاجم جوان ایرانی به شباب‌الاهلی سهم مشارکت دریافت کرد.

غندی‌پور که سابقه بازی در رده‌های پایه سپاهان را دارد، تابستان گذشته با انتقالی راهی فوتبال امارات شد و ۷ دهم درصد مبلغ جابجایی بین‌المللی این بازیکن به باشگاه سپاهان رسید.

بر اساس قوانین فیفا، بخشی از مبلغ هر انتقال بین‌المللی به باشگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که در سال‌های نوجوانی و جوانی بازیکن در روند رشد او نقش داشته‌اند. به همین دلیل، سپاهان نیز به واسطه حضور غندی‌پور در آکادمی این باشگاه، از انتقال او به شباب‌الاهلی منتفع شده است.