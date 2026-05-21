دلیل تصمیم سرمربی تیم فوتبال امید درباره مهاجم خاطی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم ملی امید ایران زیر نظر حسین عبدی در حالی آغاز شده که غیبت نام رضا غندیپور، مهاجم گلزن و آیندهدار فوتبال ایران، یکی از مهمترین سوالات پیرامون فهرست دعوتشدگان بود؛ بازیکنی که بسیاری او را یکی از کشفیات مهم عبدی در ردههای پایه میدانند و انتظار میرفت جایگاه ثابتی در برنامههای کادر فنی داشته باشد.
اما پیگیریها نشان میدهد تصمیم سرمربی تیم ملی امید درباره غندیپور، بیش از آنکه فنی باشد، به مسائل انضباطی و رفتار رسانهای این بازیکن مربوط است. حسین عبدی که در ماههای اخیر بارها روی اصول حرفهای، نظم تیمی و رعایت چارچوبهای رفتاری تاکید کرده، از برخی اظهارنظرهای رسانهای غندیپور و همچنین استوری اینستاگرامی او در انتقاد از امیر قلعهنویی ناراضی بوده و همین موضوع باعث شده نام این مهاجم از فهرست نهایی خط بخورد.
عبدی با این تصمیم تلاش کرده پیام روشنی به تمام بازیکنان حاضر در ردههای مختلف تیم ملی بدهد؛ اینکه حضور در تیم ملی تنها به کیفیت فنی وابسته نیست و بازیکنان باید در رفتار حرفهای، مدیریت فضای رسانهای و رعایت اصول تیمی نیز استانداردهای مورد نظر کادر فنی را رعایت کنند.
این در حالی است که غندیپور در ماههای گذشته یکی از مهاجمان مورد توجه فوتبال ایران بوده و حتی برخی کارشناسان از او به عنوان یکی از استعدادهای مهم نسل جدید فوتبال کشور نام بردهاند. با این حال به نظر میرسد سرمربی تیم ملی امید قصد ندارد درباره مسائل انضباطی کوتاه بیاید.
شنیدهها حاکی از آن است که غندیپور برای بازگشت به چرخه تیمهای ملی، نیاز به ترمیم رابطه خود با کادر فنی دارد و احتمالاً باید با یک عذرخواهی رسمی، شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت، این بازیکن نهتنها اردوی فعلی، بلکه شانس حضور در دیگر ردههای ملی را نیز از دست خواهد داد.
اظهارات اخیر عبدی درباره اهمیت انضباط، مسئولیتپذیری و رفتار حرفهای نیز نشان میدهد او در مسیر جدید تیم ملی امید، قصد دارد ساختاری متفاوت و سختگیرانه ایجاد کند؛ مسیری که در آن حتی بازیکنان مستعد و تاثیرگذار هم بدون رعایت چارچوبها، جایگاهی تضمینشده نخواهند داشت.
