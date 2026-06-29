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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

گزینه استقلال با تراکتور به توافق رسید

گزینه استقلال با تراکتور به توافق رسید

مهاجم لژیونر فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم الوحده امارات بازی می کرد با تراکتور به توافق رسید.

رضا غندی‌پور، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال الوحده امارات، پس از یک فصل حضور در لیگ ادنوک این کشور، تصمیم به بازگشت به فوتبال ایران گرفت و با باشگاه تراکتور به توافق نهایی رسید تا فصل آینده پیراهن این تیم را بر تن کند و شاگرد محمد ربیعی شود.

این بازیکن که در فهرست گزینه‌های تقویت خط حمله استقلال نیز قرار داشت، در نهایت ترجیح داد مسیر حرفه‌ای خود را در تراکتور ادامه دهد و به جمع سرخ‌پوشان تبریزی اضافه شود.

غندی‌پور پیش از این نیز تجربه بازی در فوتبال امارات را در کارنامه خود دارد و سابقه حضور در تیم شباب‌الاهلی را نیز ثبت کرده است. بازگشت او به لیگ برتر ایران می‌تواند یکی از انتقال‌های قابل توجه نقل‌وانتقالات فصل آینده به شمار برود.

کد مطلب 6874037
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • تراختورچو IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      8 1
      پاسخ
      خیلی هم عالی ، انشالله اخبار درست باشه و با یه رقم رضایت نامه معقول بیاد داخل تیم
    • آرمانT IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      5 2
      پاسخ
      خوش اومدی پسر

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