مهاجم جوان برای قلعه نویی و تیم ملی فوتبال آرزوی موفقیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غندی‌پور مهاجم باشگاه شباب الاهلی که فصل گذشته در تیم الوحده به طور قرضی بازی کرد پس از استوری‌های شائبه برانگیز قبلی خود نسبت به عدم حضور در لیست امیر قلعه نویی، برای جام جهانی ۲۰۲۶ حالا در صفحه شخصی اش، خط بطلان روی آن کشید.

غندی پور با انتشار عکسی از کاروان تیم ملی ایران در مسیر اردوی ترکیه نوشت: «آرزوی هر بازیکنی است که ملی پوش شود. من هم به عنوان بازیکنی که در جوانی لژیونر شدم می خواهم پله پله این مسیر را طی کنم و اکنون تمام تمرکزم روی المپیک است. برای تیم ملی به رهبری آقای قلعه‌نویی که از بهترین‌ها تشکیل شده است آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. این تیم پلی برای ما جوان هاست تا در آینده بتوانیم با تلاش فنی بیشتر در جام ملت ها حضور داشته باشیم. بازیکنان شایسته تیم ملی در جام جهانی بدرخشید.»

او که به دلیل مصاحبه اخیرش علیه کادرفنی تیم ملی بزرگسالان‌ از سوی حسین عبدی در اردوی تیم ملی امید کنار گذاشته شد حالا با جدیدترین نوشته، عذرخواهی‌اش را نشان داد و اینگونه ابراز پشیمانی کرد.