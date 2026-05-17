به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال باشگاهی امارات در حالی به اتمام رسید که باشگاه شباب الاهلی امارات با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول مجوز حضور در لیگ نخبگان آسیا را گرفت.

مدیران این باشگاه تصمیم گرفتند قرارداد سردار آزمون و سعید عزت اللهی را برای دو فصل تمدید کردند تا این دو بازیکن ایرانی همچنان برای اماراتی ها بازی کنند. همچنین مرصاد سیفی دو فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارد. رضا غندی پور نیز که ابتدای فصل به شباب الاهلی رفته بود با قرارداد قرضی راهی الوحده امارات شد فصل آینده قرار است به تیم باشگاهی خود بازگردد.