تعیین شعب ویژه قضایی درکردستان برای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه راهبری استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که همزمان با آغاز به کار سامانه کشوری ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ این قانون در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، اظهار کرد: اجرای کامل این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی افزود: آغاز فعالیت این سامانه، گامی مهم در مسیر ساماندهی وضعیت مالکیت‌ها، کاهش اختلافات ملکی و افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: بر اساس قانون، افرادی که طی مهلت مقرر برای ثبت ادعا و دریافت سند رسمی املاک خود اقدام نکنند، در صورت انجام معامله، امکان طرح دعاوی آنان در محاکم قضایی وجود نخواهد داشت و سایر مراجع قانونی نیز به این معاملات ترتیب اثر نخواهند داد.

وی بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری استان را مرتبط با حوزه املاک و اراضی دانست و گفت: اجرای دقیق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به شکل محسوسی از حجم این پرونده‌ها بکاهد و روند رسیدگی قضایی را تسهیل کند.

حسینی ایجاد امنیت حقوقی و روانی برای شهروندان را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این قانون عنوان کرد و افزود: مردم همواره دغدغه تثبیت مالکیت و حفظ سرمایه‌های خود را دارند که اجرای صحیح این قانون می‌تواند این اطمینان را برای آنان فراهم کند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه نظارتی متشکل از دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و بازرس کل استان خبر داد و گفت: عملکرد دستگاه‌های مسئول هر شش ماه یک‌بار ارزیابی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در استان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی این اراضی و انجام مراحل قانونی برای صدور اسناد مالکیت اقدام کنند.

وی همچنین از اختصاص شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با اجرای این قانون خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهروندان بیان کرد: مردم می‌توانند برای ثبت رسمی معاملات املاک خود مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا از طریق مشاوران املاک و سامانه «کاتب» پیش‌نویس قراردادها را ثبت و برای انجام فرآیند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری کردستان به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان از بخش‌های مختلف اداره کل ثبت اسناد بازدید و با تعدادی از مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو کرد.