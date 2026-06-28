به گزارش خبرنگار مهر، رئوف نصری صبح یکشنبه در هفتمین نشست کارگروه استانی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اقدامات اجرایی این قانون در شهرستانهای قروه، بیجار و دهگلان بررسی و روند پیشرفت برنامههای مرتبط ارزیابی شد.
وی افزود: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در چارچوب قراردادهای منعقد شده در شهرستانهای هدف ارائه و موضوعات مرتبط با اجرای برنامهها مورد بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت.
مدیر امور اراضی استان کردستان ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به طرح هادی ۹ روستا که توسط اداره کل بنیاد مسکن تهیه شده و در مرحله بهرهبرداری اجرایی قرار دارد، ارائه شد.
اطلاعرسانی عمومی و آموزش دستگاهها در دستور کار
نصری با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی گسترده درباره اجرای این قانون گفت: نحوه اطلاعرسانی و فراخوان عمومی با همکاری روابط عمومی کارگروه، صدا و سیمای استان و شهرستانها و با توجه به تأکیدات دادستانی و استانداری بررسی شد.
وی اضافه کرد: ارائه تیزرهای اطلاعرسانی، برنامهریزی برای افزایش آگاهی عمومی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی برای دستگاههای عضو کارگروه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
مدیر امور اراضی کردستان خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه در این نشست ضمن بررسی اقدامات انجام شده، درباره نحوه پیگیری موضوعات مرتبط و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی به تبادل نظر پرداختند.
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