به گزارش خبرنگار مهر، رئوف نصری صبح یکشنبه در هفتمین نشست کارگروه استانی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اقدامات اجرایی این قانون در شهرستان‌های قروه، بیجار و دهگلان بررسی و روند پیشرفت برنامه‌های مرتبط ارزیابی شد.

وی افزود: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در چارچوب قراردادهای منعقد شده در شهرستان‌های هدف ارائه و موضوعات مرتبط با اجرای برنامه‌ها مورد بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت.

مدیر امور اراضی استان کردستان ادامه داد: همچنین اطلاعات مربوط به طرح هادی ۹ روستا که توسط اداره کل بنیاد مسکن تهیه شده و در مرحله بهره‌برداری اجرایی قرار دارد، ارائه شد.

اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش دستگاه‌ها در دستور کار

نصری با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده درباره اجرای این قانون گفت: نحوه اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی با همکاری روابط عمومی کارگروه، صدا و سیمای استان و شهرستان‌ها و با توجه به تأکیدات دادستانی و استانداری بررسی شد.

وی اضافه کرد: ارائه تیزرهای اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی عمومی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دستگاه‌های عضو کارگروه از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

مدیر امور اراضی کردستان خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه در این نشست ضمن بررسی اقدامات انجام شده، درباره نحوه پیگیری موضوعات مرتبط و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی به تبادل نظر پرداختند.