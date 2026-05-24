به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آکادمی ملی المپیک، مرکز روان‌شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک به منظور نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد روان‌شناسان تیم های ملی کاندید اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی با حضور ۳۰ روان‌شناس حاضر در تیم های ملی نمود.

در ابتدای این نشست رفیعی پور گزارشی از عملکرد روان‌شناسان تیم های ملی که با فدراسیون‌ها همکاری دارند ارائه کرد و در ادامه، روان‌شناسان چالش ها و دیدگاه های خود را در خصوص حوزه روان‌شناسی ورزشی مطرح کردند. همچنین مهرانی در خصوص همکاری و تعاملات مرکز آموزش با مرکز روان‌شناسی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه محمد تابع در خصوص جایگاه روان‌شناسی ورزشی و اهمیت آن در کسب موفقیت ورزشکاران در رویدادهای پیش رو توصیه هایی مطرح کرد.

گفتنی است این نشست‌ها تا بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ادامه خواهد داشت و روان‌شناسان تیم‌های ملی موظف هستند تا گزارش عملکرد خود را به مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی به منظور کنترل و نظارت بیشتر این مرکز ارائه دهند.