احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرز مهران کماکان مهمترین و اصلیترین گذرگاه تردد زائران اباعبدالله الحسین (ع) محسوب میشود، اظهار کرد: در سال جاری اعتبارات قابلتوجهی به توسعه زیرساختهای پایانه مرزی مهران اختصاص یافته و تمامی اقدامات لازم برای ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی زائران با جدیت در حال اجراست.
وی با اشاره به راهبرد استان برای مدیریت بهینه ایام اوج سفر، افزود: مرز چیلات به عنوان مرز پشتیبان، نقش مؤثری در تسهیل خدمات ایفا خواهد کرد؛ به گونهای که در زمانهای ترافیک یا محدودیت در فعالیتهای تجاری مرز مهران، چیلات میتواند بخش مهمی از بار خدماترسانی را به دوش بکشد.
استاندار ایلام، مرزهای مهران و چیلات را تکمیلکننده یکدیگر دانست و تصریح کرد: با برنامهریزی صورتگرفته، بخشی از ظرفیت مواکب و خدمات رفاهی به سمت مرز چیلات هدایت خواهد شد تا ضمن کاهش فشار بر مرز مهران، شاهد برگزاری باشکوهتر و روانتر مراسم اربعین باشیم.
کرمی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی برای بهرهگیری از ظرفیت مرز چیلات، خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم برای استقرار امکانات و خدمات در این گذرگاه انجام شده است و امیدواریم با این اقدام، خدماترسانی به زائران با کیفیت و سهولت بیشتری تداوم یابد.
