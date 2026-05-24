به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری، ظهر امروز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر لزوم انتقال ارزشهای اصیل انقلاب به نسل نو تأکید کرد.
فتح خرمشهر؛ نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس
ناصری با اشاره به فرارسیدن ایام سالروز عملیات حاج عمران و حماسه فتح خرمشهر، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس برشمرد.
وی اظهار داشت: فتح خرمشهر تنها یک عملیات نظامی نبود، بلکه طبق فرمایش امام راحل (ره) و تأکیدات امام شهیدمان یک معجزه الهی بود که به ایران عزیز هویت بخشید.
وظیفه سنگین تبیین رشادتهای دفاع مقدس برای نسل امروز
فرماندار کوهدشت افزود: خرمشهر برای کشور ما حکم قلب و مغز را داشت و امروز وظیفه سنگینی بر عهده ماست تا این امانت الهی و رشادتهای صورت گرفته در دوران دفاع مقدس را به درستی برای نسل امروز تبیین و روایت کنیم.
پیگیری مصوبات آموزشی و تعیین تکلیف پروژهها
ناصری با انتقاد از تأخیر در برخی پروژهها، خطاب به اعضای شورای آموزش و پرورش تصریح کرد: مصوبات جلسات گذشته باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، وضعیت مدرسه «سه آسیابه» باید حداکثر تا هفته آینده تعیین تکلیف نهایی شود.
پیگیری بیمه مدارس غیرانتفاعی در کمتر از یک ماه آینده
فرماندار کوهدشت افزود: مسئله بیمه مدارس غیرانتفاعی باید در بازه زمانی کمتر از یک ماه آینده نهایی شود و پیگیریهای لازم انجام شود.
ناصری با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی جهت تقویت منابع آموزش و پرورش بیان داشت: باید با پیگیریهای مستمر، فضاهایی که دچار تغییر کاربری شدهاند به چرخه آموزشی بازگشته و فرآیند قانونی آنها طی شود.
ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش درب گنبد
فرماندار کوهدشت با تأکید بر بهرهگیری از تمامی پتانسیلهای موجود جهت توسعه عدالت آموزشی، خاطرنشان کرد: ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش درب گنبد امری مهم و تأثیرگذار است.
