ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۲۴۰ کیلو تریاک در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار ورد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر وبا اشرافیت کامل بر محورهای مواصلاتی و همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر کیش از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر در پوشش تره بار توسط یک باند قاچاق مواد مخدر مطلع و موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قراردادند.

این مقام انتظامی استان هرمزگان افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع با تشکیل سه تیم عملیاتی و اطلاعاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و پس از چندین ساعت پایش و تعقیب و مراقبت های لازم نهایتا درمحور فرعی روستای دهنو به سمت باغو در یکی از مناطق حاشیه ای بندرعباس به یکدستگاه خودرو وانت نیسان حامل بار پیاز مشکوک و دستور توقف دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مأموران جهت بررسی خودرو موردنظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن تعداد ۱۰۶ بسته جمعا به وزن ۲۴۰ کیلو مواد مخدر تریاک که بطرز ماهرانه در زیر بار پیاز جاساز شده بود کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: در ادامه این عملیات یکدستگاه خودرو پژو پارس به رانندگی و سرنشینی یک زن و مرد که اسکورت خودرو حامل مواد را برعهده داشتند شناسایی و پس از تعقیب و گریز طولانی و هدف قرار گرفتن لاستیک های عقب آن متوقف و هر دو متهم متواری دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.