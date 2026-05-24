جوانی جمعیت یک اولویت تمدنی و امنیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه جهانشاهی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع جمعیت و خانواده، جوانی جمعیت را یکی از مهمترین اولویتهای تمدنی و امنیتی کشور دانست.
وی با اشاره به مناسبت روز ملی جمعیت و هفته خانواده اظهار کرد: موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله آماری یا اجتماعی نیست، بلکه یک اولویت راهبردی و تمدنی است که بهطور مستقیم با امنیت، اقتصاد و آینده کشور گره خورده است.
جهانشاهی افزود: تحولات سالهای اخیر و شرایط پیچیده منطقهای نشان داده که سرمایه انسانی، خانواده و نسل جوان مهمترین پشتوانه اقتدار کشور هستند و دشمنان نیز دقیقاً همین نقطه را هدف قرار دادهاند.
وی با هشدار نسبت به روند افزایشی سالمندی جمعیت اظهار کرد: اگر فرهنگ بیفرزندی و تکفرزندی در جامعه نهادینه شود، کشور در آینده با چالشهای جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی مواجه خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان ادامه داد: کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری زنگ خطری جدی برای آینده کشور است و اگر امروز تصمیمات مؤثر و بهموقع اتخاذ نشود، در سالهای آینده با ابرچالش جمعیتی روبهرو خواهیم شد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع جوانی جمعیت گفت: جوانی جمعیت باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود و همه دستگاهها، رسانهها، دانشگاهیان، ائمه جمعه و نخبگان در این مسیر نقشآفرینی کنند.
جهانشاهی همچنین خواستار بازتعریف برنامههای عملیاتی حوزه جمعیت و خانواده شد و افزود: تمام تصمیمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی باید پیوست خانواده داشته باشد و نقش خانواده در فرهنگسازی، صرفهجویی و توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه جمعیت هزینه نیست، بلکه تضمینکننده امنیت، اقتدار، پیشرفت و آینده کشور است.
