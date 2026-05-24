اقتصاد مقاومتی یک مدل حکمرانی برای عبور از شرایط سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در اقتدار و پیشرفت کشور اظهار کرد: صحنههای مختلف سالهای اخیر نشان داده که «ایران قوی» بر پایه حضور و انسجام مردم شکل گرفته و همین همبستگی اجتماعی، رمز عبور از بحرانها و چالشها است.
وی با مقایسه شرایط کنونی با دوران دفاع مقدس افزود: همانگونه که در مقاطع حساس گذشته، وحدت و ایستادگی مردم زمینهساز پیروزی شد، امروز نیز با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی میتوان از مشکلات اقتصادی و اجتماعی عبور کرد و آیندهای روشنتر برای کشور رقم زد.
جمالی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار اقتصادی نیست، بلکه یک رویکرد مدیریتی و حکمرانی است که بر کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها، افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی، استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت ظرفیتهای بومی استوار است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای مدیریتی افزود: در شرایط کنونی باید با همافزایی دستگاهها، تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگیها، از فرصتهای موجود بیشترین بهرهبرداری انجام شود.
به گفته وی، تجربه مدیریت استان در شرایط خاص نشان داده که اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند بسیاری از امور را بدون وابستگی بیرونی پیش ببرد.
معاون استاندار گلستان همچنین با اشاره به موضوع پاسخگویی مدیران اظهار کرد: پاسخگویی به مردم یک اصل اساسی است و مدیران موظفاند در برابر مطالبات و مکاتبات اداری با دقت و سرعت عمل کنند.
وی از برخی دستگاهها که در ارسال پاسخ به مکاتبات اداری کوتاهی کردهاند انتقاد کرد و خواستار رعایت دقیق این موضوع شد.
جمالی در ادامه به ظرفیتهای جدید قانونی از جمله تفویض اختیارات هیئت وزیران به استانداران اشاره کرد و گفت: این اختیارات فرصت مهمی برای تسریع در تصمیمگیریها و حل مسائل استانهاست و دستگاههای اجرایی باید با جدیت از این ظرفیت استفاده کنند.
وی همچنین به موضوع مولدسازی داراییهای دولت پرداخت و اظهار کرد: بر اساس قانون، بخشی از اختیارات مربوط به شناسایی و تعیین اموال مازاد و اجرای فرآیندهای مرتبط تا سقف مشخص به استانداران واگذار شده که این موضوع میتواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با اشاره به ظرفیتهای مشارکت عمومی خصوصی نیز گفت: قوانین موجود این امکان را فراهم کردهاند که پروژهها از طریق مدلهای متنوع مشارکتی با سرعت بیشتری اجرا شوند و مدیران باید از این ابزارها بهدرستی استفاده کنند.
وی با تشریح برخی مصوبات و اختیارات مدیریتی تأکید کرد: انتصاب و عزل مدیران در چارچوب قوانین و با هماهنگی استانداران انجام میشود و این موضوع نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و پاسخگویی دستگاهها دارد.
جمالی همچنین بر ضرورت حضور مستمر مدیران در محل کار، رسیدگی مؤثر به امور اربابرجوع و تقویت نظارتهای اداری تأکید کرد و افزود: هدف اصلی همه این اصلاحات، بهبود عملکرد نظام اداری و افزایش رضایت مردم است.
نظر شما