کار خانواده شهدا در ثبت احوال معطل نماند

عباس فتحاللهی، مدیرکل ثبت احوال استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح عملکرد این اداره کل در شرایط عادی و بحرانی، از تداوم خدماترسانی پایدار، ثبت آمارهای حیاتی و تلاش برای تسهیل امور هویتی خانواده شهدا خبر داد.
وی با اشاره به پایداری خدمات این سازمان در تمامی شرایط، از زمان صلح گرفته تا دوران جنگ و پس از آتشبس، اعلام کرد که خدمترسانیها نه تنها قطع نشده، بلکه در مواقع بحرانی ویژهتر نیز پیگیری شده است.
خدمات ویژه برای حادثهدیدگان و خانواده شهدا
فتحاللهی در تشریح اقدامات این اداره کل در دوران جنگ رمضان گفت: ما برای افرادی که زیر آوار میماندند و مدارک هویتی خود را از دست میدادند، بلافاصله و در کوتاهترین زمان ممکن شناسنامه صادر میکردیم.
وی با اشاره به خدمات اختصاصی برای شهدای جنگ تحمیلی سوم افزود: با توجه به تخریبهای شدید، اقدامات مربوط به اعراض هویت و انحصار وراثت شهدا را با شرایط ویژه و در سریعترین زمان انجام میدادیم تا کار خانوادههای آنان معطل نماند.
فعالیت بیوقفه در روزهای تعطیلی سایر دستگاهها
مدیرکل ثبت احوال البرز تأکید کرد: حتی در روزهایی که برخی ادارات و دستگاههای دولتی تعطیل بودند، واحد ثبت فوت و آرامستان ما بدون حتی یک روز وقفه به خدماترسانی ادامه دادند.
وی به روزرسانی پایگاه اطلاعات خانوار را حیاتی خواند و گفت: بهروز نگه داشتن اطلاعات، بستر توزیع یارانهها به ویژه برای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال را فراهم کرد. این امر سبب شد مرکز پرداخت کشور بتواند وظایف خود را بدون اختلال انجام دهد.
ثبت ۳ هزار واقعه ولادت و ۱۴۰۰ ازدواج
این مقام مسئول به آمار ثبت وقایع حیاتی در دو ماهه اخیر (تا پایان اردیبهشتماه) اشاره و تصریح کرد: در این بازه زمانی قریب به ۳ هزار ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد، حدود ۳۶۰ مورد مربوط به تولد دوقلوها بوده است. همچنین نزدیک به ۱۴۰۰ واقعه ازدواج نیز به ثبت رسیده است.
فتحاللهی با اشاره به اینکه خدمات این سازمان تعطیلبردار نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر مردم کارت ملی یا شناسنامه خود را گم کنند، سایت ثبت احوال همچنان باز است و آنها میتوانند درخواست خود را ثبت کنند تا کارشان انجام شود. پاسخگویی به استعلامات روزمره و تولید و صدور مدارک هویتی نیز همچنان برقرار است.
آمار ولادت در سال گذشته کاهشی نبوده است
وی در پاسخ به سوالی درباره مقایسه آمار ولادت، گفت: آمار ولادت در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه، افزایشی نبوده اما خیلی کاهشی هم نبوده و تقریباً در تراز سال ۱۴۰۳ بوده است.
مدیرکل ثبت احوال البرز با اشاره به اثرگذاری قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت، شیب تند کاهش جمعیت را گرفته، اما هنوز روند صعودی نشده است. با برنامهریزیهایی که دولت در دست اقدام دارد، انشاءالله شاهد صعودی شدن این روند خواهیم بود.
فتحاللهی در پایان گفت: ما در سال ۱۴۰۴ قریب به ۲۰ هزار واقعه ولادت را در استان البرز به ثبت رساندهایم.
