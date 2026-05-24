آذربایجان شرقی در صف مقدم اجرای قانون جوانی جمعیت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت استان، با اشاره به تهدیدات جدی کاهش جمعیت در دو دهه آینده، اظهار کرد: برای مقابله با این چالش، لازم است تمامی دستگاههای اجرایی با هماهنگی مستمر، دسترسی خانوادهها به مشوقهای پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت را تسهیل کنند تا امکان بهرهمندی حداکثری مردم از این ظرفیتها فراهم شود.
وی با ارائه گزارشی از روند تحقق شاخصهای جمعیتی در استان، تصریح کرد: آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، از استانهای فعال و پرتحرک کشور در اجرای این قانون محسوب میشود؛ با این حال در برخی بخشها همچون واگذاری زمین با عقبماندگیهایی مواجه هستیم که تسریع در رفع آنها نیازمند همت ویژه اداره کل راه و شهرسازی و دستگاههای متولی است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پایان بر اهمیت نظارت مستمر و پایش دقیق روند اجرای قانون تأکید کرد و افزود: نظارت دائمی و گزارشدهی مداوم، نقش تعیینکنندهای در شناسایی سریع موانع و رفع مؤثر چالشهای اجرایی ایفا میکند.
