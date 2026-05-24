سرمست: اجرای قانون جوانی جمعیت یکی از شاخص ‌های ارزیابی فرمانداران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر یکشنبه با اشاره به اقدامات انجام شده در استان طی سال گذشته افزود: آذربایجان شرقی در اجرای برنامه‌ های مرتبط با قانون جوانی جمعیت جزو استان‌ های برتر کشور بوده و اقدامات ابتکاری مناسبی در این حوزه انجام شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کیفیت جمعیت در اقتدار و امنیت ملی کشورها نقش تعیین‌کننده ‌ای دارد، اظهار کرد: کشورهای توسعه‌ یافته از نیروی انسانی متخصص و نخبه کشورهای در حال توسعه بهره ‌برداری می‌کنند و به همین دلیل توجه به سیاست ‌های جمعیتی برای آینده کشور ضروری است تا از خروج این افراد جلوگیری شود.

وی با اشاره به وجود تکالیف قانونی در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون یکی از شاخص ‌های ارزیابی عملکرد مدیران و فرمانداران است و دستگاه ‌ها باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود پرداخت تسهیلات در این حوزه، هنوز تا اجرای کامل قانون فاصله وجود دارد و باید به سمت اجرای حداکثری مفاد قانون حرکت کنیم.

سرمست درباره موضوع مسکن نیز گفت: مشکل مسکن صرفاً با اهدای زمین حل نمی‌شود، اما این موضوع یک تکلیف قانونی است و باید همزمان زمینه اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و همچنین سبک زندگی و الگوی ساخت مسکن فراهم شود.

وی تأکید کرد: در اجرای قانون جوانی جمعیت باید اولویت حمایت ‌ها متوجه خانواده‌ های دارای چهار فرزند باشد و تفکیک و اولویت‌ بندی لازم در این زمینه انجام گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها اظهار کرد: سیاست ‌ها باید به گونه‌ای باشد که روستاها خالی نشوند، چرا که هزینه زندگی در شهرها بالاست و لازم است برای توسعه روستاها از تمامی ظرفیت‌ های قانونی استفاده شود.

وی همچنین بر الحاق مناطقی که دسترسی به زیرساخت‌ ها در آنها کم‌هزینه ‌تر و آسان ‌تر است تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا روند توسعه متوازن در شهرها تسهیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در استان افزود: هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و ضروری است میزان تسهیلات پرداختی به سقف اعتبارات ابلاغی نزدیک شود.

وی نقش نهادهای فرهنگی را در تحکیم بنیان خانواده مهم دانست و گفت: این نهادها باید متناسب با تغییرات سریع اجتماعی، در حوزه ترویج سبک زندگی مناسب نقش ‌آفرینی جدی داشته باشند.

سرمست در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از طلاق و تشویق به ازدواج، تصریح کرد: فعال‌ سازی و توسعه مراکز ناباروری نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که تأثیر آن در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده کمتر از سیاست ‌های حمایتی نیست