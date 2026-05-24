الحاق زمین برای جوانی جمعیت در شرق استان سمنان؛ ثبت نام قطعی۱۶۰۰خانوار

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به قانون جوانی جمعیت بیان کرد: در این قانون دستگاه های مختلفی از جمله راه و شهرسازی تکالیفی دارند که باید آن‌ها را صورت دهند و طبیعتاً ما نیز در شرق استان سمنان این اقدامات را در دستور کار قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه هدف ما کاهش مشکلات و موانع ازدواج و فرزندآوری است، افزود: قانون جوانی جمعیت از ۱۴۰۰ ابلاغ و یکی از بندهایش که ماده ۴ است، وزارت راه و شهرسازی را مکلف می کند به ازای فرزند سوم و بیشتر، یک زمین ۲۰۰ متری رایگان به خانواده ها بدهد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای شروع این طرح یعنی مهر ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱ کل ثبت نام ما در شاهرود و میامی ۵۳ نفر بود، بیان کرد: سال بعد این رقم به هزار و ۶۷۱ نفر رسید و این نشان می دهد که قانون توانسته تاثیرگذار باشد.

عمیدی با بیان اینکه یکی از معضلات مردم برای خانه دار شدن زمین است، بیان کرد:حذف قیمت زمین از سبد خانوار کمک بسیار خوبی به خانواده ها است.

وی افزود: یکی از مشکلات خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر این است که به واسطه جمعیت بالا معمولا صاحب خانه ها به این خانواده ها خانه هم اجراه نمی دهند در نتیجه این طرح توانست کمک خوبی برای خانواده ها باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه در شاهرود و میامی به واسطه تراکم در طرح تفصیلی می توانستیم زمین های طرح جوانی جمعیت را به صورت سه طبقه بدهیم اما این کار را نکرده و زمین ها را ویلایی اعطا کردیم، بیان کرد: از ابتدای طرح جوانی جمعیت تا کنون دو هزار و ۵۹۴ نفر در شاهرود و میامی خانواده های سه فرزندی و ۷۹۳ متقاضی نیز چهار فرزندی نام نویسی کرده اند.

عمیدی با بیان اینکه تعداد قطعی نام نویسی شده ها در طرح جوانی جمعیت در شاهرود و میامی یک هزار و ۶۲۹ خانواده است، بیان کرد: ۹۳۰ هکتار زمین در شرق استان سمنان برای اختصاص به این خانواده ها، الحاق شده است تا مشکل تامین زمین نداشته باشیم.