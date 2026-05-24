خبرگزاری مهر - گروه جامعه: در روزگاری که هراس از چالش‌های اقتصادی، سایه بر شوقِ پدری و مادری انداخته است، هستند کسانی که با تکیه بر وعده‌های لایزال الهی، آستین همت را برای جهاد فرزندآوری بالا زده‌اند. بانوانی که معتقدند هر کودک، نه‌تنها باری بر دوش خانواده نیست، بلکه با خود سبدی از رزق و دریایی از برکت به همراه می‌آورد. این مربیانِ حیات، سختی‌های مسیر را به جان می‌خرند تا در سنگر خانواده، سربازانی برای آینده اسلام و ایران پرورش دهند.

در همین راستا خبرنگار مهر با اعظم اشرفی، حافظ کل قرآن و فعال فرهنگی گفتگویی داشته است.

وعده الهی؛ روزی فرزند پیش از تولد مقدر است

اعظم اشرفی با اشاره به آیات قرآن کریم، خداوند را تنها رازق بندگان دانست و اظهار داشت: طبق آیه مبارکه قرآن، خداوند ما را به واسطه فرزندانمان روزی می‌دهد. در روایات معصومین (ع) نیز تأکید شده که برای گشایش در امور مادی، از ازدواج و فرزندآوری ابایی نداشته باشید. ما در زندگی شخصی خود به عینه لمس کردیم که با ورود هر فرزند، درهای جدیدی از رزق و روزی به رویمان گشوده شد. لذا این تصور که وضعیت اقتصادی مانعی برای فرزندآوری است، با منطق وحی سازگار نیست؛ چرا که چه بسا وضعیت اقتصادی ما با برکتِ وجود فرزندانِ بیشتر، بهبود یابد.

فرزندآوری؛ جهادی با طعم لذت و نیت ظهور

این فعال فرهنگی، مادری را یک جهاد توصیف کرد و افزود: نام این مسیر جهاد است و جهاد طبیعتا با سختی همراه است. اما وقتی هدف الهی باشد، این سختی‌ها با لذتی وصف‌ناپذیر همراه می‌شود. نیت ما از فرزندآوری، تکثیر نسل شیعه و پرورش رهروان امامان شهید است. وقتی هدف، تربیت یاور برای دین خدا و زمینه‌سازی ظهور باشد، مسیر هموار و دشواری‌ها آسان می‌شود. ما در خانه‌مان شیعه‌های کوچکی داریم که امیدواریم هر کدام وزنه ای برای اسلام باشند.

تربیت فرزند؛ از خودسازی والدین تا مثال دود اسپند

اشرفی در پاسخ به شبهه فرزند کمتر، تربیت بهتر با ارائه مثالی لطیف گفت: تربیت شبیه دود اسپند است؛ وقتی در خانه‌ای اسپند دود می‌شود، فرقی نمی‌کند یک نفر در آنجا باشد یا ده نفر، همه از آن رایحه و فضا استشمام می‌کنند. اگر محیط خانه سالم و معنوی باشد، تعداد فرزندان مانعی برای تربیت نیست. تضمینی وجود ندارد که تک‌فرزندی منجر به تربیت عالی شود. اصل ماجرا در گرو خودسازی والدین است. ما معتقدیم فطرت بچه‌ها پاک است؛ کافی است ما با لقمه حلال و مراقبت از رفتارهایمان، این فطرت را دستکاری نکنیم و نتیجه را به دامان اهل‌بیت (ع) بسپاریم.

تولد ۱۸ سالگی دختر خانواده و یادگار رهبر شهید

وی با اشاره به فضای صمیمی خانواده خود گفت: امروز برای ما روز خاصی است؛ دختر بزرگم که تمام سرمایه‌گذاری تربیتی‌مان را از ابتدا روی او گذاشتیم، وارد ۱۸ سالگی شد. ما در تمام این سال‌ها مراقب لقمه حلال، معاشرت‌ها و حتی محتوای سریال‌ها و فیلم‌ها بوده‌ایم. کوچکترین فرزندم نیز سجاد است که نامش را به یادگار از رهبر شهید عزیزمان انتخاب کرده‌ایم.

شکستن بت سختی تعدد فرزند در فضای مجازی

این حافظ کل قرآن در پایان به فعالیت‌های اجتماعی خود اشاره کرد و بیان داشت: من در پیام‌رسان ایتا کانالی دارم که در آن روزمرگی‌های زندگی با چندین فرزند را به اشتراک می‌گذارم. سعی می‌کنم به مخاطبان نشان دهم که ریخت‌وپاش بچه‌ها یا خستگی‌های روزانه، بخشی از شیرینی زندگی است، نه مانعی برای رشد. هدفم این است که آن بت سختی که از خانواده‌های پرجمعیت ساخته شده را بشکنم و نشان دهم که زندگی با فرزندان بیشتر، نه تنها سخت نیست، بلکه الحمدلله هر روز شیرین‌تر و پرنشاط‌تر از قبل می‌شود.