به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی بعدازظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت وزنهبرداری کردستان، این رشته را از ورزشهای پرافتخار و تأثیرگذار کشور دانست و اظهار کرد: وزنهبرداری همواره یکی از رشتههای مدالآور ایران در میادین مهم بینالمللی بوده و همین موضوع مسئولیت فعالان این حوزه را دوچندان میکند.
وی با اشاره به انتخاب رئیس جدید هیئت وزنهبرداری استان افزود: انتظار میرود مدیریت جدید هیئت با ایجاد همدلی و انسجام، مسیر توسعه این رشته را در استان تقویت کرده و از شکلگیری اختلافات و حاشیهها جلوگیری کند.
ضرورت استفاده از ظرفیت تمام شهرستانهای کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با بیان اینکه استعدادهای ورزشی نباید تنها در چند شهر متمرکز شوند، ادامه داد: همه شهرستانهای استان از ظرفیتهای مناسبی در حوزه وزنهبرداری برخوردارند و باید زمینه رشد و فعالیت ورزشکاران در سراسر کردستان فراهم شود.
خاکی تأکید کرد: بهرهگیری از توان مربیان، داوران و پیشکسوتان میتواند به ارتقای سطح فنی این رشته کمک کند و هیئت جدید باید از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کند.
توسعه وزنهبرداری بدون جذب سرمایه ممکن نیست
وی با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در ورزش گفت: هیئتهای ورزشی نباید صرفاً متکی به اعتبارات دولتی باشند و لازم است از ظرفیتهای قانونی برای جذب منابع مالی و همکاری با حامیان اقتصادی استفاده کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر لزوم توجه به آموزش در بخش بانوان تأکید کرد و افزود: در برخی حوزهها به ویژه در بخش مربیگری بانوان با کمبود نیروهای متخصص مواجه هستیم و باید دورههای آموزشی تخصصی با همکاری فدراسیون برگزار شود.
درخواست حمایت بیشتر فدراسیون از ورزشکاران کردستان
خاکی در ادامه خواستار توجه ویژه فدراسیون وزنهبرداری به استعدادهای استان شد و خاطرنشان کرد: ورزشکاران، مربیان و داوران کردستانی ظرفیت حضور در سطوح بالای ملی را دارند و انتظار میرود زمینه حضور بیشتر آنان در اردوهای تیم ملی و مسابقات رسمی فراهم شود.
وی سازماندهی ساختار هیئت، تعامل با ادارات ورزش شهرستانها و برنامهریزی منسجم برای آینده وزنهبرداری استان را از مهمترین اولویتهای دوره جدید مدیریتی عنوان کرد.
نظر شما