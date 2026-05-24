۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

لهونی: کردستان نیازمند توسعه زیرساخت‌های تخصصی ورزشی است

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به استعدادهای قابل توجه جوانان استان در حوزه ورزش، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت هدفمند از ورزشکاران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر یکشنبه در نشست با سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی کردستان اظهار داشت: جوانان این استان در رشته‌های مختلف از توانمندی بالایی برخوردارند و باید زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.

وی انتخاب رئیس جدید هیئت وزنه‌برداری کردستان را فرصتی برای تحرک بیشتر این رشته دانست و افزود: برگزاری مجمع انتخاباتی می‌تواند مسیر شناسایی استعدادهای جدید و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده وزنه‌برداری استان را هموار کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه توسعه ورزش تنها به پرورش قهرمان محدود نمی‌شود، ادامه داد: ایجاد فضاهای استاندارد و تخصصی از نیازهای مهم ورزش استان است و مدیریت استان از احداث سالن ویژه وزنه‌برداری حمایت خواهد کرد.

لهونی همچنین خواستار همراهی بیشتر فدراسیون وزنه‌برداری در تکمیل زیرساخت‌های این رشته شد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم نیازهای اولویت‌دار حوزه ورزش به‌تدریج برطرف شود.

در ادامه این دیدار، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری کشور نیز با اشاره به توان فنی ورزشکاران کردستانی عنوان کرد: این استان در بخش سبک‌وزن‌ها جایگاه قابل توجهی در کشور دارد و می‌تواند در آینده قهرمانان شاخصی را معرفی کند.

