به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر یکشنبه در نشست با سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری، با اشاره به ظرفیتهای ورزشی کردستان اظهار داشت: جوانان این استان در رشتههای مختلف از توانمندی بالایی برخوردارند و باید زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.
وی انتخاب رئیس جدید هیئت وزنهبرداری کردستان را فرصتی برای تحرک بیشتر این رشته دانست و افزود: برگزاری مجمع انتخاباتی میتواند مسیر شناسایی استعدادهای جدید و برنامهریزی بهتر برای آینده وزنهبرداری استان را هموار کند.
استاندار کردستان با بیان اینکه توسعه ورزش تنها به پرورش قهرمان محدود نمیشود، ادامه داد: ایجاد فضاهای استاندارد و تخصصی از نیازهای مهم ورزش استان است و مدیریت استان از احداث سالن ویژه وزنهبرداری حمایت خواهد کرد.
لهونی همچنین خواستار همراهی بیشتر فدراسیون وزنهبرداری در تکمیل زیرساختهای این رشته شد و گفت: با وجود برخی محدودیتها، تلاش میکنیم نیازهای اولویتدار حوزه ورزش بهتدریج برطرف شود.
در ادامه این دیدار، رئیس فدراسیون وزنهبرداری کشور نیز با اشاره به توان فنی ورزشکاران کردستانی عنوان کرد: این استان در بخش سبکوزنها جایگاه قابل توجهی در کشور دارد و میتواند در آینده قهرمانان شاخصی را معرفی کند.
