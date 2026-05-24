درگیری در مقر دفتر مرکزی حزب اصلی مخالف دولت ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس ترکیه امروز یکشنبه به دفاتر حزب جمهوریخواه خلق (حزب اصلی مخالف دولت ترکیه) حمله کرد و به سمت جمعیتی از هواداران و مقامات این حزب که در بیرون از این ساختمان جمع شده بودند، گاز اشک آور و گلوله های لاستیکی شلیک کرد.
این پایان خشونتآمیزی برای بنبستی بود که چندین ساعت بین اعضای حزب جمهوریخواه خلق یا CHP و رهبری جدید منصوب دادگاه آن در جریان بود.
فیلمهایی که توسط رسانههای محلی در حیاط و داخل ساختمان گرفته شده است، ابرهای عظیمی از گاز اشک آور را نشان می دهد که در آن پلیس ضد شورش به داخل ساختمان هجوم آورده و سپس روزنامه نگاران توسط پلیس از آنجا خارج شدند.
خبرنگارانی که در جریان این حمله در ساختمان حضور داشتند، گزارش دادند که درها و مبلمان تخریب شدهاند.
تنش از روز پنجشنبه پیش و زمانی که دادگاه تجدیدنظر، انتخابات نوامبر ۲۰۲۳ اوزگور اوزل را به عنوان رئیس حزب باطل اعلام کرد و او و اعضای هیئت اجرایی حزب را به حالت تعلیق درآورد، افزایش یافت.
در این حکم آمده است که کمال قلیچدار اوغلو، یعنی سلف او که ۱۳ سال ریاست حزب را برعهده داشت، باید جایگزین او باشد.
