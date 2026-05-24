به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید یعقوبی، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، در جلسه صحن علنی امروز شورا، با هدف بررسی وضعیت آبرسانی شهر و پیگیری ایجاد تصفیه خانه فاضلاب برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به کم آبی‌ سال‌های اخیر در کشور و در راستای جلوگیری از هدررفت آب، احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر که از گذشته مورد پیگیری شهروندان بوده و همچنان انجام نشده است، از خواسته‌های نمایندگان مردم در شورا از اداره آب و فاضلاب شهرستان است.

وی افزود: همچنین پیگیری مطالبات مردمی در خصوص رفع مشکلات آبرسانی و بهبود شرایط در فصل گرمای امسال از دغدغه‌های اعضای شورا در حوزه آبرسانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر فردیس تصریح کرد: تامین و ایجاد تاسیسات و امکانات آب و فاضلاب بر عهده اداره آبفای شهرستان است.

وی افزود: مدیریت شهری فردیس در راستای رفع مشکلات شهر و افزایش رضایتمندی شهروندان در حوزه آبرسانی و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب ،‌ آمادگی دارد هر اقدامی که برای تسهیل و بهبود شرایط شبکه آبرسانی شهر نیاز باشد انجام دهد.