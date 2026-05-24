به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان، از همراهی ویژه استاندار لرستان در جنگ رمضان با نیروی انتظامی تقدیر کرد.

هاشمی‌فر با بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان برنامه ویژه‌ای برای تهاجم به حوزه‌های انتظامی داشت، بیان کرد: با حضور استاندار و همکاری ویژه با نیروی انتظامی، هیچ وقفه‌ای در خدمات نبردی انتظامی ایجاد نشد.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس شناخت و تجربه ۳۳ سال خدمت، حقیقتاً وجود استاندار لرستان، ظرفیتی برای استان محسوب می‌شود که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

خدمت جهادی به مردم؛ از مولفه‌های شکست و بازدارندگی دشمن

هاشمی‌فر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به معرفی سامانه فؤاد گفت: یکی از دغدغه‌های ما ایجاد وحدت، انسجام و همراهی در یک هدف مشترک یعنی خدمت جهادی، مضاعف و بدون منت به مردمی است که با اقتدار و صلابت خود، دنیا را متحیر کردند و یکی از مؤلفه‌های شکست و بازدارندگی دشمن در جنگ، مردم هستند.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه دشمن در جنگ سخت شکست خورده و به جنگ نرم و اقتصادی روی آورده است، تأکید کرد: باید هدف و مسیری را مشخص کنیم که این تهدیدات و مشکلات را نیز خنثی کنیم که در این راه، عمل به وظایف و در میان مردم بودن، شکست راهبرد دشمن خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار داشت: مردم ما قدرشناس، فهیم و با درک بالایی هستند و درک صحیح از شرایط و فرآیندهای دشمن نیز دارند.

وجود سامانه‌ها نقش مؤثری در پیگیری مطالبات شهروندان دارد

سردار هاشمی‌فر افزود: وجود این سامانه‌ها نقش مؤثری در پیگیری مطالبات شهروندان دارد و باید استفاده از ابزارهای تشویقی در این زمینه نیز در دستور کار باشد تا شاهد رشد پویایی دستگاه‌ها باشیم.

وی در پایان با اشاره به همراهی فرمانداران، مدیران دستگاه‌ها و معاونین استاندار در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم و همکاری با نیروی انتظامی گفت: امروز اگر مشکل صنفی یا اجتماعی وجود داشته باشد و این نوع چالش‌ها انباشت شود، دشمن تلاش می‌کند که شکل انتظامی و امنیتی به آنها بدهد و همین امر، ضرورت خدمت مؤثر و شایسته را چند برابر می‌کند.