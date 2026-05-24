  1. استانها
  2. سمنان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان سمنان؛ اشتغال حفظ می‌شود

جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی استان سمنان؛ اشتغال حفظ می‌شود

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان ناشی از عمل‌نکردن خودروسازان به تعهدات، گفت: تلاش می‌کنیم با حمایت از واحدها، از رسیدن آنها به مرحله تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی آقابراری بعد از ظهریکشنبه در کمیسیون کارگری استان سمنان در استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی ناشی از فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و آسیب‌هایی است که به برخی زیرساخت‌ها و صنایع کشور وارد شده است، اما در کنار مدیریت این مسائل، باید مراقب فضاسازی‌ها و تبلیغات سوء دشمن نیز بود.

وی افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی، از ایجاد بستر سوءاستفاده رسانه‌ای و روانی علیه وضعیت کارگران و تولید کشور جلوگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به مشکلات برخی قطعه‌سازان استان خاطرنشان کرد: تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی استان به دلیل عمل‌نشدن به تعهدات از سوی خودروسازان با مشکلات مالی و چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند که این موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و در هماهنگی با دستگاه‌های ملی در حال پیگیری است.

آقابراری بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در حوزه بیمه بیکاری تأکید کرد و گفت: رویکرد مدیریت استان صرفاً پرداختن به موضوع بیمه بیکاری نیست، بلکه تلاش بر این است که با حمایت از واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهای لازم، از رسیدن واحدها به مرحله تعدیل نیرو و توقف فعالیت جلوگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار در فرآیندهای تعدیل نیرو اظهار داشت: لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کاهش نیرو، شرایط زنان سرپرست خانوار با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد و این افراد در اولویت آخر تعدیل قرار داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نقش تشکل‌های کارگری را در حفظ آرامش و انسجام جامعه کارگری مهم ارزیابی کرد و افزود: انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری با تبیین شرایط موجود و تقویت همدلی و انسجام، در مدیریت فضای روانی جامعه کارگری نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

کد مطلب 6839939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها