به گزارش خبرنگار مهر مهدی آقابراری بعد از ظهریکشنبه در کمیسیون کارگری استان سمنان در استانداری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی ناشی از فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و آسیب‌هایی است که به برخی زیرساخت‌ها و صنایع کشور وارد شده است، اما در کنار مدیریت این مسائل، باید مراقب فضاسازی‌ها و تبلیغات سوء دشمن نیز بود.

وی افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی، از ایجاد بستر سوءاستفاده رسانه‌ای و روانی علیه وضعیت کارگران و تولید کشور جلوگیری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به مشکلات برخی قطعه‌سازان استان خاطرنشان کرد: تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی استان به دلیل عمل‌نشدن به تعهدات از سوی خودروسازان با مشکلات مالی و چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند که این موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط و در هماهنگی با دستگاه‌های ملی در حال پیگیری است.

آقابراری بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در حوزه بیمه بیکاری تأکید کرد و گفت: رویکرد مدیریت استان صرفاً پرداختن به موضوع بیمه بیکاری نیست، بلکه تلاش بر این است که با حمایت از واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهای لازم، از رسیدن واحدها به مرحله تعدیل نیرو و توقف فعالیت جلوگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار در فرآیندهای تعدیل نیرو اظهار داشت: لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کاهش نیرو، شرایط زنان سرپرست خانوار با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد و این افراد در اولویت آخر تعدیل قرار داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نقش تشکل‌های کارگری را در حفظ آرامش و انسجام جامعه کارگری مهم ارزیابی کرد و افزود: انتظار می‌رود تشکل‌های کارگری با تبیین شرایط موجود و تقویت همدلی و انسجام، در مدیریت فضای روانی جامعه کارگری نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.