تأخیر در مصوبات کارگروه تسهیل استان سمنان به مصلحت کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری شامگاه سهشنبه در صد و نود و سومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه مصوبههای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید میبایست در کمترین زمان ممکن در گام اجرایی قرار گیرد، ابراز داشت: تأخیر در رویه اجرایی مصوبات کارگروه تسهیل باوجود تحریمها چندان به مصلحت کشور نیست.
وی ضمن بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان سمنان در چارچوب قانون و حد توان باید برای تثبیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری واحدهای تولیدی از صنعتگران حمایت کنند، افزود: روند حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در سمنان طی یک سال گذشته شتاب خوبی گرفته و ادامه این روند نرخ بیکاری در استان را کاهش میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه فشارهای خارجی و تحریم باعث ایجاد مشکلات متعدد برای صنعتگران و فعالان اقتصادی شده بود، ابراز داشت: با حمایتهای همهجانبه دولت بخش قابلتوجهی از مشکلات این واحدها طی یک سال گذشته در استان سمنان برطرف شد.
عسگری ضمن بیان اینکه اجرای طرحهای قانونی برای گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی باید مدنظر دستگاههای اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: در شرایط تحریمی باید حمایت از تولیدکنندگان همهجانبه باشد تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی از مطالبههای بهحق صنعتگران است که طی سالهای گذشته برای چالش کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی در استان اقدامهای مثبتی برداشته شد.
وی افزود: با اشتغالزایی در بخش صنعت و تولید علیرغم وجود فشارهای خارجی و با همافزایی دولت و بخش خصوصی میتوان نرخ بیکاری در استان را به کمترین میزان ممکن رساند.
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