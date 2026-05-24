  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

الیاس پرهیزگار قهرمان کاپ آفریقا شد/ دومین مدال طلا برای جودو ایران

الیاس پرهیزگار قهرمان کاپ آفریقا شد/ دومین مدال طلا برای جودو ایران

ملی پوش وزن منفی ۸۱ کیلوگرم تیم ملی جودو ایران با پیروزی برابر حریفی از کانادا عنوان قهرمانی و مدال طلای کاپ آفریقا را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از رقابت های جودو کاپ آفریقا که دارای رنکینگ فدراسیون جهانی است و به میزبانی الجزایر برگزار می شود، شامگاه امروز یکشنبه (سوم خرداد) الیاس پرهیزگار در فینال این مسابقات به مصاف «اولیویه گاگنون» از کانادا رفت و با پیروزی برابر وی عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

تیم ملی جودو ایران که با ترکیبی سه نفره و با هدایت ایوب رستمی راهی مسابقات کاپ آفریقا در الجزایر شده بود، در مبارزات روز نخست توسط سبحان حکیمی به مدال طلا در بخش نوجوانان دست یافته بود.

کد مطلب 6839982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها