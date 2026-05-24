الیاس پرهیزگار قهرمان کاپ آفریقا شد/ دومین مدال طلا برای جودو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم از رقابت های جودو کاپ آفریقا که دارای رنکینگ فدراسیون جهانی است و به میزبانی الجزایر برگزار می شود، شامگاه امروز یکشنبه (سوم خرداد) الیاس پرهیزگار در فینال این مسابقات به مصاف «اولیویه گاگنون» از کانادا رفت و با پیروزی برابر وی عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

تیم ملی جودو ایران که با ترکیبی سه نفره و با هدایت ایوب رستمی راهی مسابقات کاپ آفریقا در الجزایر شده بود، در مبارزات روز نخست توسط سبحان حکیمی به مدال طلا در بخش نوجوانان دست یافته بود.