به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله مهدیخانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تخصصی افزایش آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی که به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات فنی و اجرایی متعددی در شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های متولی تعریف شده و در دستور کار قرار دارد اما آنچه بسیار حائز اهمیت است، هم‌افزایی بین‌دستگاهی برای رفع موانع موجود، سرعت‌بخشی به عملکرد و جلوگیری از موازی‌کاری است.

آموزش؛ از کشاورزان تا رهگذران

وی با اشاره به نقش محوری آموزش در کاهش آتش‌سوزی‌ها تصریح کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف، از کشاورزان، روستاییان و چوپانان گرفته تا رهگذران و مسافران، می‌تواند به‌طور چشمگیری به کاهش رخداد حریق کمک کند و این امر میسر نمی‌گردد مگر با همت کارشناسان و متخصصان این حوزه و همکاری فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی.

تصمیمات اجرایی برای مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان از تصمیمات اتخاذشده در این جلسه خبر داد و گفت: مقرر گردید دستگاه‌های ذی‌ربط برای مدیریت چالش آتش‌سوزی، اقدامات فنی و اجرایی متعددی از جمله ایجاد محورهای خطی با استفاده از تراکتور به‌عنوان کمربند ایمنی میان مراتع و مزارع و همچنین خاک‌ورزی و امحای علف‌های هرز به منظور کاهش مواد سوختی را در دستور کار قرار دهند.

