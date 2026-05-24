به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله مهدیخانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تخصصی افزایش آمادگی برای مقابله با آتشسوزیهای احتمالی که به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات فنی و اجرایی متعددی در شرح وظایف هر یک از دستگاههای متولی تعریف شده و در دستور کار قرار دارد اما آنچه بسیار حائز اهمیت است، همافزایی بیندستگاهی برای رفع موانع موجود، سرعتبخشی به عملکرد و جلوگیری از موازیکاری است.
آموزش؛ از کشاورزان تا رهگذران
وی با اشاره به نقش محوری آموزش در کاهش آتشسوزیها تصریح کرد: آموزش و فرهنگسازی در لایههای مختلف، از کشاورزان، روستاییان و چوپانان گرفته تا رهگذران و مسافران، میتواند بهطور چشمگیری به کاهش رخداد حریق کمک کند و این امر میسر نمیگردد مگر با همت کارشناسان و متخصصان این حوزه و همکاری فعالان رسانهای و فضای مجازی.
تصمیمات اجرایی برای مدیریت بحران
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پایان از تصمیمات اتخاذشده در این جلسه خبر داد و گفت: مقرر گردید دستگاههای ذیربط برای مدیریت چالش آتشسوزی، اقدامات فنی و اجرایی متعددی از جمله ایجاد محورهای خطی با استفاده از تراکتور بهعنوان کمربند ایمنی میان مراتع و مزارع و همچنین خاکورزی و امحای علفهای هرز به منظور کاهش مواد سوختی را در دستور کار قرار دهند.
نظر شما